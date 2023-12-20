الأربعاء 20 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

أبو عبيدة: دمرنا 41 آلية عسكرية للاحتلال وقتلنا 25 جندياً - تفاصيل

الناطق العسكري باسم كتائب الشهيد عز الدين القسام أبو عبيدة
الناطق العسكري باسم كتائب الشهيد عز الدين القسام أبو عبيدة
قال الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة، مساء الأربعاء، "تمكن مجاهدو القسام خلال الـ72 ساعةً الأخيرة من تدمير 41 آلية عسكرية كليًا أو جزئيًا، وأكد مجاهدونا قتل 25 جندياً وإصابة العشرات من الجنود الصهاينة بجروح متفاوتة، كما تم استهداف القوات الصهيونية المتوغلة بالقذائف والعبوات المضادة للتحصينات والأفراد والاشتباك معهم من مسافة صفر واستهداف فرق الإنقاذ التابعة لهم، وتم تفخيخ نفقين ومنزلاً وتفجيرهما في جنود الاحتلال، إضافة لعملية قنص استهدفت أحد الجنود، ودكّوا مقرات وغرف القيادة الميدانية والتحشدات العسكرية بقذائف الهاون والصواريخ قصيرة المدى في كافة محاور القتال في قطاع غزة، وأمطروا مدينة تل أبيب وسط الكيان برشقة صاروخية، إضافة إلى إطلاق وابل من الصواريخ تجاه مغتصبة كريات شمونة شمال فلسطين المحتلة".اضافة اعلان
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