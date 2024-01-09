الثلاثاء 09 كانون الثاني 2024
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أبو عبيدة: دمرنا 42 آلية للاحتلال وأجهزنا على 22 جنديا صهيونيا من مسافة صفر - تفاصيل

الناطق العسكري باسم كتائب الشهيد عز الدين القسام أبو عبيدة
الناطق العسكري باسم كتائب الشهيد عز الدين القسام أبو عبيدة

قال الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة، مساء الثلاثاء:

"تمكن مجاهدو القسام خلال الأسبوع الماضي من تدمير 42 آلية عسكرية كليًا أو جزئيًا، وأكد مجاهدونا إجهازهم على 22 جنديًا صهيونيًا من نقطة الصفر إضافة إلى إيقاع العشرات بين قتيل وجريح في 52 مهمة عسكرية مختلفة تم خلالها استهداف القوات الصهيونية المتوغلة بالقذائف والعبوات المضادة للتحصينات والأفراد والأسلحة الرشاشة وأسلحة القنص، كما تم نسف منزل وتفجير 4 مداخل أنفاق وحقل ألغام في جنود العدو، وإطلاق صاروخ أرض - جو تجاه مروحية في سماء القطاع، وأسقط مجاهدونا طائرة استطلاع من طراز "هيرمز 900" واستولوا على طائرة "Skylark" وطائرتي "درون"، ودكّوا مقرات وغرف القيادة الميدانية والتحشدات العسكرية بقذائف الهاون والصواريخ قصيرة المدى في كافة محاور القتال، ووجهوا رشقة صاروخية مكثفة نحو "تل أبيب" ومحيطها."

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