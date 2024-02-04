أبو عبيدة: دمرنا 43 آلية للاحتلال وقتلنا 15 من جنوده خلال أيام

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أكّد الناطق العسكري باسم كتائب "القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، أبو عبيدة، "تمكن مجاهدي القسام خلال الأيام الماضية من تدمير 43 آلية عسكرية كليا أو جزئيا، وقتل 15 من جنود الاحتلال من نقطة الصفر، وقنص ضابط وجندي وإيقاع العشرات بين قتيل وجريح".وأضاف، في بيان مساء اليوم الأحد، "فجرنا مدخل نفق في عدد من جنود العدو، واستولى مجاهدونا على 4 طائرات دون طيار، ودكوا حشودا عسكرية بقذائف الهاون في كافة محاور القتال".كما أشار إلى أن "مجاهدي القسام وجهوا رشقة صاروخية مكثفة نحو تل أبيب ومحيطها، واستهدفوا مجموعة من جنود الاحتلال تحصنت داخل منزل وأوقعناهم بين قتيل وجريح جنوب غرب مدينة غزة".وكانت كتائب "القسام"، قد قالت في وقت سابق من اليوم الأحد، إنها استهدفت 3 دبابات تابعة للاحتلال، من نوع "ميركافا" بقذائف "الياسين 105" في منطقة الصناعة جنوب غرب مدينة غزة.وأضافت في بيان تلقته "قدس برس"، تمكن "مجاهدو القسام من قنص جندي صهيوني في محيط منطقة الصناعة جنوب غرب مدينة غزة".وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، قد اعترف صباح اليوم الأحد، بمقتل أحد جنوده بنيران المقاومة الفلسطينية جنوب قطاع غزة.وقال إن "جنديا من كتيبة الهندسة قتل أمس السبت في معركة جنوب قطاع غزة".وسمح بالكشف عن هوية الجندي القتيل وهو شمعون يهوشع أسولين، ويبلغ من العمر (24 عاما)، ويتبع كتيبة الهندسة (924) التابعة للواء (هرئيل 10).وارتفع إجمالي عدد قتلى جيش الاحتلال منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، إلى 562 قتيلا، وفقا لجيش الاحتلال، الذي كذبته المقاومة الفلسطينية، وأكدت أن "العدد أكثر من ذلك بكثير، وأن الاحتلال يتعمد إخفاء عدد قتلاه".