الإثنين 20 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

أبو عبيدة: دمرنا 60 آلية عسكرية إسرائيلية ونلاحق قوات العدو في كل مكان

الناطق العسكري باسم كتائب الشهيد عز الدين القسام أبو عبيدة
الناطق العسكري باسم كتائب الشهيد عز الدين القسام أبو عبيدة

قال الناطق العسكري ياسم كتائب عز الدين القسام أبو عبيدة، الأحد، إنه دمرنا 60 آلية عسكرية إسرائيلية خلال الأيام الثلاثة الأخيرة منها 10 ناقلات جند، مؤكدا أن  الاشتباكات لا تزال ضارية مع العدو في عدة محاور في قطاع غزة.

اضافة اعلان

وأضاف أبو عبيدة أن مجاهدونا نفذوا عددا من العمليات النوعية ضد العدو وأوقعوا عددا من الجنود بين قتيل وجريح.

وأردف قائلا: نفذنا كمينا ضد قوات راجلة جنوب غرب مدينة غزة السبت الماضي، وقد سمع مجاهدونا صراخ جنود العدو واستغاثاتهم، مضيفا استهدف مجاهدونا في حي التوام ناقلة جند وأصابوها بشكلٍ مباشر فنزل منها 3 جنود فأجهزوا عليهم بقذيفة مضادة للأفراد.

ورجح أبو عبيدة أن العدو قصف قوات له على الأرض ظنا منه أنه تم أسر عدد من جنوده.

وبين أن الحالة الهستيرية التي يتعامل بها العدو في جرائمه مؤشر على عدم اقتناعه بالنصر.

وختم أبو عبيدة قائلا: "محرقة العدو ضد شعبنا ستكون بداية نهايته.".

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
أدخنة تتصاعد جراء قصف طائرات الاحتلال لمناطق في غزة-(وكالات)

وجه آخر للإبادة وطمس الهوية.. الاحتلال يستهدف المعالم الأثرية بالقطاع

منذ 18 دقيقة
عائلات فلسطينية تنزح من مدينة غزة عبر شارع صلاح الدين باتجاه المناطق الجنوبية-(وكالات)

لا ماء ولا طعام.. نازحون يعيشون أحوالا قاسية في رفح

منذ 20 دقيقة
فلسطينية مصابة بقصف للاحتلال تحتضن طفلتها في مستشفى بالقطاع-(وكالات)

بين شهيد وجريح.. الاحتلال يتوحش ضد "الإندونيسي"

منذ 22 دقيقة
أطفال خدج يصارعون الموت بمستشفى الشفاء

عبور مجموعة من الأطفال الخدج من غزة إلى مصر

منذ2 ساعة
دمار-غزة-1

تحرك "عربي-إسلامي" لوقف الحرب في غزة

منذ19 ساعة
655a97fc4c59b73181347b3c

فنزويلا تدين قصف مدرسة الفاخورة في غزة

منذ20 ساعة
افكار و مواقف

من أوكرانيا إلى غزة فلسطين.. العالم يتغير

د.عبدالله سرور الزعبي |اليوم

غزة و"الشفاء".. الغرب كذاب أشر

محمود الخطاطبة |اليوم

بعد غزة.. لن نكون أنفسنا

فريهان سطعان الحسن |اليوم

وللتواصل فنون

ضحى عبد الخالق |اليوم

كلام × كلام = كلام تربيع

حسني عايش |اليوم

غزة تزيل الأقنعة

د.منذر الحوارات |اليوم
ترجمات
فلسطينيون يبحثون بين أنقاض مبنى دمره القصف، في خان يونس، غزة، تشرين الأول (أكتوبر) 2023 - (المصدر)

عالم في حالة حرب: ماذا وراء الانفجار العالمي للصراعات العنيفة؟

ترجمات | منذ2 ساعة
"أغنية الجلاد"، للفنان "مستر فيش" – (المصدر)‏

الهولُ.. الهول‏!

ترجمات |19 تشرين الثاني 2023
1700127514369433200

مع الحرب على غزة، تضييق فرنسا على حرية التعبير يبلغ أبعادا غير مسبوقة

ترجمات |17 تشرين الثاني 2023
أرشيفية

معضلة إسرائيل تتفاقم مع استمرار حربها على غزة

ترجمات |19 تشرين الثاني 2023
قائد حركة حماس في غزة، يحيى السنوار - (المصدر)

يحيى السنوار.. زعيم حماس الذي خدع إسرائيل

ترجمات |18 تشرين الثاني 2023
فلسطينيون في مربع سكني كامل دمره القصف الإسرائيلي في مدينة غزة - (أرشيفية)

غزو غزة لن يجعل إسرائيل أكثر أمانا

ترجمات |18 تشرين الثاني 2023
 