أبو عبيدة: دمرنا 60 آلية عسكرية إسرائيلية ونلاحق قوات العدو في كل مكان

قال الناطق العسكري ياسم كتائب عز الدين القسام أبو عبيدة، الأحد، إنه دمرنا 60 آلية عسكرية إسرائيلية خلال الأيام الثلاثة الأخيرة منها 10 ناقلات جند، مؤكدا أن الاشتباكات لا تزال ضارية مع العدو في عدة محاور في قطاع غزة.

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وأضاف أبو عبيدة أن مجاهدونا نفذوا عددا من العمليات النوعية ضد العدو وأوقعوا عددا من الجنود بين قتيل وجريح.

وأردف قائلا: نفذنا كمينا ضد قوات راجلة جنوب غرب مدينة غزة السبت الماضي، وقد سمع مجاهدونا صراخ جنود العدو واستغاثاتهم، مضيفا استهدف مجاهدونا في حي التوام ناقلة جند وأصابوها بشكلٍ مباشر فنزل منها 3 جنود فأجهزوا عليهم بقذيفة مضادة للأفراد.

ورجح أبو عبيدة أن العدو قصف قوات له على الأرض ظنا منه أنه تم أسر عدد من جنوده.



وبين أن الحالة الهستيرية التي يتعامل بها العدو في جرائمه مؤشر على عدم اقتناعه بالنصر.



وختم أبو عبيدة قائلا: "محرقة العدو ضد شعبنا ستكون بداية نهايته.".

