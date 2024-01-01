الإثنين 01 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

أبو عبيدة: دمرنا 71 آلية ونفذنا 42 مهمة عسكرية خلال 4 أيام

الناطق العسكري باسم كتائب الشهيد عز الدين القسام أبو عبيدة
الناطق العسكري باسم كتائب الشهيد عز الدين القسام أبو عبيدة
قال الناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة إن مقاتلي القسام تمكنوا خلال الأيام الأربعة الماضية من تدمير 71 آلية عسكرية كليا أو جزئيا.
وأضاف أبو عبيدة في بيان صحفي أن مقاتلي القسام قتلوا 16 جنديا إسرائيليا وأصابوا العشرات بجروح متفاوتة، ونفذوا 42 مهمة عسكرية أوقعت عددا من الجنود قتلى وجرحى، وخلال تلك المهام تم استهداف القوات الإسرائيلية المتوغلة بالقذائف والعبوات المضادة للتحصينات والأفراد والاشتباك معها من مسافة صفر واستهداف فرق الإنقاذ التابعة لها.اضافة اعلان
وأكد أبو عبيدة أن كتائب القسام فجرت منزلين ونفقين في جنود العدو، كما فجرت حقل ألغام في آليات وجنود الاحتلال، إضافة إلى عمليتي قنص واستهداف مروحية في سماء القطاع، وأسقطت طائرتي استطلاع واستولت على طائرة درون أخرى.
كما دكت مدفعية القسام مقرات وغرف القيادة الميدانية والتحشدات العسكرية بقذائف الهاون والصواريخ قصيرة المدى في كافة محاور القتال بقطاع غزة، وأمطرت مدينة تل أبيب وسط الكيان بوابل من صواريخ "المقادمة 90".
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