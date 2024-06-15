أبو عبيدة: عملية رفح تأكيد على فشل العدو.. ولدينا المزيد

قال أبو عبيدة، الناطق العسكري لكتائب القسام، مساء السبت، إن العملية المركبة للكتائب في رفح هي تأكيد جديد على فشل إسرائيل أمام المقاومة وضربة موجعة لجيش الاحتلال.

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وأضاف الناطق العسكري لكتائب القسام وهي الذراع العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية (حماس): "لدينا المزيد وستستمر ضرباتنا الموجعة للعدو في كل مكان يتواجد فيه، ولن يجد جيش الاحتلال سوى كمائن الموت في أي بقعة من أرضنا بعون الله".



أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، السبت، مقتل 8 جنود إسرائيليين في قطاع غزة التي تتعرض لحرب إسرائيلية منذ 7 تسرين الأول/ أكتوبر.



وذكرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن 8 جنود قتلوا بانفجار ناقلة جنود مدرعة هندسية في رفح، ولاحقا، قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي إن الرقيب يائير رويتمان (19 عاما) من لواء غفعاتي قُتل متأثرا بجراحه بعد إصابته هذا الأسبوع في معركة في جنوب قطاع غزة.



صباح السبت، أعلنت كتائب القسام تنفيذ "كمين مركب" ضد آليات إسرائيلية متوغلة في منطقة الحي السعودي في تل السلطان غرب مدينة رفح، واستهداف برج جرافة عسكرية من نوع "D9" بقذيفة "الياسين 105" مما أدى إلى اشتعاله وإيقاع طاقم الجرافة بين قتيل وجريح، وفور وصول قوة الإنقاذ جرى استهداف ناقلة جند من نوع "نمر" بقذيفة "الياسين 105" ما أدى إلى تدميرها ومقتل جميع أفرادها.



ومنذ بدء الهجوم الاسرائيلي البري على قطاع غزة في 27 تشرين الأول/اكتوبر، قتل 307 جنود اسرائيليين، بينهم الجنود الثمانية الذين قتلوا السبت، في حصيلة هي من بين الأسوأ بالنسبة للجيش الإسرائيلي في يوم واحد.