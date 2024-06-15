 
الأحد 16 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

أبو عبيدة: عملية رفح تأكيد على فشل العدو.. ولدينا المزيد

GQH9z7YXsAARLr2
قتلى قوات الاحتلال الإسرائيلي

قال أبو عبيدة، الناطق العسكري لكتائب القسام، مساء السبت، إن العملية المركبة للكتائب في رفح هي تأكيد جديد على فشل إسرائيل أمام المقاومة وضربة موجعة لجيش الاحتلال.

اضافة اعلان


وأضاف الناطق العسكري لكتائب القسام وهي الذراع العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية (حماس): "لدينا المزيد وستستمر ضرباتنا الموجعة للعدو في كل مكان يتواجد فيه، ولن يجد جيش الاحتلال سوى كمائن الموت في أي بقعة من أرضنا بعون الله".


أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، السبت، مقتل 8 جنود إسرائيليين في قطاع غزة التي تتعرض لحرب إسرائيلية منذ 7 تسرين الأول/ أكتوبر.


وذكرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن 8 جنود قتلوا بانفجار ناقلة جنود مدرعة هندسية في رفح، ولاحقا، قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي إن الرقيب يائير رويتمان (19 عاما) من لواء غفعاتي قُتل متأثرا بجراحه بعد إصابته هذا الأسبوع في معركة في جنوب قطاع غزة.


صباح السبت، أعلنت كتائب القسام تنفيذ "كمين مركب" ضد آليات إسرائيلية متوغلة في منطقة الحي السعودي في تل السلطان غرب مدينة رفح، واستهداف برج جرافة عسكرية من نوع "D9" بقذيفة "الياسين 105" مما أدى إلى اشتعاله وإيقاع طاقم الجرافة بين قتيل وجريح، وفور وصول قوة الإنقاذ جرى استهداف ناقلة جند من نوع "نمر" بقذيفة "الياسين 105" ما أدى إلى تدميرها ومقتل جميع أفرادها.


ومنذ بدء الهجوم الاسرائيلي البري على قطاع غزة في 27 تشرين الأول/اكتوبر، قتل 307 جنود اسرائيليين، بينهم الجنود الثمانية الذين قتلوا السبت، في حصيلة هي من بين الأسوأ بالنسبة للجيش الإسرائيلي في يوم واحد.

share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
2024-06-15T090737Z_953939996_RC2GB8ALFUNF_RTRMADP_3_SAUDI-HAJ-1-1536x1017

1.9 مليون حاج لهذا العام

منذ5 ساعة
جيش الاحتلال الإسرائيلي

ضربة قوية للاحتلال.. إعلام عبري يكشف حال الجنود الإسرائيليين بعد 7 أكتوبر

منذ21 ساعة
صورة بالأقمار الاصطناعية للرصيف البحري الأميركي على ساحل غزة

نقل الرصيف العائم من غزة إلى "أسدود" لهذا السبب

منذ22 ساعة
عناصر من حماس - (أرشيفية)

إعلام عبري عن مصادر أمنية: لم ننجح في إيجاد بديل لحماس

منذ24 ساعة
المسجد الأقصى المبارك

الأضخم منذ احتلال شرقي القدس.. 22 حفرية وأنفاق جديدة أسفل "الأقصى"

14 حزيران 2024
غزيون يتجمعون في موقع سقوط صواريخ إسرائيلية في الحرب على غزة - (أرشيفية)

بعد رمضان و"فطر" حزينين.. "أضحى" دام يخيم على غزة

14 حزيران 2024
افكار و مواقف
ترجمات
مظاهرة تضامنية مع الشعب الفلسطيني نظمتها نقابات عمال فرنسية، تولوز، 4 تشرين الثاني (نوفمبر) 2023 - (المصدر)

"تمجيد الإرهاب": فزّاعة الملاحقات القضائية في فرنسا

ترجمات |14 حزيران 2024
جندي أميركي يدوس على مواطن عراقي في سياق الحرب على الإرهاب - (أرشيفية)

سقوط نظرية الحرب على الإرهاب وحصانة الغرب‏

ترجمات |12 حزيران 2024
غزيون يتجمعون في موقع سقوط صواريخ إسرائيلية في الحرب على غزة - (أرشيفية)

الصهيونية أيديولوجية استعمار وقتل ووحشية ويجب تفكيكها

ترجمات |12 حزيران 2024
حزب العمال البريطاني قد يتعهد بالاعتراف بالدولة الفلسطينية

حان الوقت لاعتراف بريطانيا بدولة فلسطين

ترجمات |12 حزيران 2024
‏مظاهرات في إيران احتجاجاً على الغارة الجوية الإسرائيلية التي استهدفت مجمع القنصلية الإيرانية في سورية - (أرشيفية)

‏لماذا تراجعت إيران وإسرائيل عن حافة الهاوية؟‏

ترجمات |11 حزيران 2024
إسرائيليون يحتمون بعد سماع تحذير صفارات الإنذار من هجوم صاروخي فلسطيني، كيبوتس كفار عزة قرب غزة - (أرشيفية)

من تل أبيب إلى حيفا: "هل ترى أن هذه نهاية إسرائيل"؟ (2-2)‏

ترجمات |10 حزيران 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
كاريكاتير حمزة حجاج- عيد أضحى مبارك

عيد أضحى مبارك

اليوبيل الفضي 08 حزيران 2024

حمزة حجاج- اليوبيل الفضي

إجازة العيد 13 حزيران 2024

كاريكاتير حمزة حجاج- إجازة العيد

النشامى يهزم الأخضر 12 حزيران 2024

حمزة حجاج -النشامى يهزم الأخضر

كاريكاتير حمزة حجاج - خروف 2024 11 حزيران 2024

كاريكاتير حمزة حجاج - خروف 2024

مساعدات غزة 10 حزيران 2024

كاريكاتير حمزة حجاج- مساعدات غزة
 