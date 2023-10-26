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الخميس 26 تشرين الأول 2023
5:09 م
أبو عبيدة: مقتل 50 أسير إسرائيلي بسبب الغارات المتواصلة على القطاع
أبو عبيدة: مقتل 50 أسير إسرائيلي بسبب الغارات المتواصلة على القطاع
قال أبو عبيدة الناطق الرسمي باسم كتائب القسام إنه يقدر عدد الأسرى الإسرائيليين الذين قتلوا في قطاع غزة نتيجة القصف والمجازر الإسرائيلية المتواصلة بما يقرب من 50 قتيلاً.
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