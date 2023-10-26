أبو عبيدة: مقتل 50 أسير إسرائيلي بسبب الغارات المتواصلة على القطاع

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قال أبو عبيدة الناطق الرسمي باسم كتائب القسام إنه يقدر عدد الأسرى الإسرائيليين الذين قتلوا في قطاع غزة نتيجة القصف والمجازر الإسرائيلية المتواصلة بما يقرب من 50 قتيلاً.