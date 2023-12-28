الخميس 28 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

أبو عبيدة: وجهنا للاحتلال "ضربة القرن".. ولا صفقات تبادل قبل وقف العدوان

الناطق العسكري باسم كتائب الشهيد عز الدين القسام أبو عبيدة
الناطق العسكري باسم كتائب الشهيد عز الدين القسام أبو عبيدة

قال الناطق العسكري باسم كتائب القسام "أبو عبيدة"، الخميس، إنه لا صفقات تبادل يمكن أن نقبل بها قبل وقف العدوان على شعبنا.

وأضاف أبو عبيدة في كلمة صوتية، أنه وجهنا للاحتلال ضربة القرن وقلنا للعالم بأننا شعب يطلب الحق والحرية في الحياة، مشيرا إلى أن معركة طوفان الأقصى وضعت الكيان الصهيوني على طريق الزوال.

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وأكد على استهداف أكثر من 825 آلية إسرائيلية منذ بدء الحرب على غزة، بالإضافة إلى 3 مروحيات للعدو خلال اليومين الماضيين، وتنفيذ عمليات خاصة بإعادة تفجير ذخائر غير منفجرة خاصة بالعدو وتفخيخ بنايات وتفجيرها بالجنود الغزاة بتفجير حقول ألغام.

وبين أبو عبيدة أن كل شعوب الأرض التي احتلت انتزعت حريتها بالدماء والأشلاء والقتال ولنا في فيتنام وأفغانستان وجنوب أفريقيا والعراق والجزائر ولبنان وغيرها خير شاهد وبرهان.

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