الإثنين 30 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

أجهضتها سابقا.. أميركا تؤكد تأييدها لهدنة إنسانية في غزة

أرشيفية
أرشيفية
 بعد أن أجهضت الولايات المتحدة باستخدامها حق النقض "الفيتو" قبل حوالي 12 يوما مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يدعو إلى هدنة إنسانية للسماح بدخول المساعدات إلى قطاع غزة، عادت أمس لتؤكد أنها تدعم هدنة أنسانية في القطاع.اضافة اعلان
ويفرض الاحتلال حصارا خانقا على غزة حتى قبل اندلاع العدوان الاخير عليه، اضافت عليه حرمانه من الماء والكهرباء والمواد الطبية منذ أكثر من 123 يوما.
وقد أعلن البيت الأبيض، أمس أنه يؤيد فكرة وقف النار في قطاع غزة لأسباب إنسانية.
وقال جون كيربي منسق مجلس الأمن القومي للاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض لشبكة "سي إن إن": "إننا نفكر جديا في مقترح هدنة إنسانية".
ولم يستبعد كيربي أن تدعم واشنطن مشروع قرار أممي أمام مجلس الأمن بدعم هدنة إنسانية في قطاع غزة.
ومن جانبه، أعلن وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، أمس أن بلاده تعمل بشكل مكثف مع المصريين والإسرائيليين وآخرين في محاولة للتوصل إلى هدنة إنسانية لإدخال المساعدات الإنسانية لسكان غزة.
وقال من مقر إقامة السفير البريطاني في أبوظبي "نحتاج إلى زيادة كبيرة في حجم المساعدات الإنسانية التي تصل لسكان غزة".
وفيما يشتعل القتال بين الجيش الإسرائيلي وحماس، وسط تحذيرات من اتساع الصراع إقليميا، يستعد مجلس الأمن لاجتماع طارئ آخر بشأن غزة، (أمس) والذي يأتي بطلب من الإمارات العربية المتحدة والتي تطالب باستماع المجلس إلى إحاطة من وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، ومسؤول من وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).-(وكالات)
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