أحدثها التآمر على الدولة.. لماذا تنهال الاتهامات على ترامب؟

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أبوظبي - معركة الرئيس الأميركي السابق والمرشح الجمهوري الحالي، دونالد ترامب، مع الاتهامات والملاحقات القضائية لا تتوقف، وأحدثها التآمر على الدولة ومؤسساتها على خلفية محاولة قلب نتائج الانتخابات الرئاسية عام 2020.قائمة الاتهامات تزدادوجهت لائحة اتهامات جنائية لترامب، الثلاثاء الماضي، بسبب مساعيه لإلغاء هزيمته في انتخابات الرئاسة عام 2020 خلال الفترة التي سبقت أعمال الشغب العنيفة التي ارتكبها مؤيدوه في مبنى الكابيتول، لكن دفع ببراءته، اول من امس.تضاف هذه اللائحة إلى اتهامات أخرى تقدر بالعشرات تلاحق ترامب، منها مزاعم سوء إدارة وثائق سرية بعد مغادرته البيت الأبيض.ويواجه ترامب أيضا قضية دفع أموال لإسكات الممثلة الإباحية ستورمي دانييلز مقابل تسترها عن علاقة جرت بينهما.فإلى متى ستستمر مواجهات ترامب مع القضاء؟ وهل ستؤثر على حظوظه في الانتخابات القادمة؟يقول الخبير الإستراتيجي الجمهوري، جين فالنتينو: إنه بوسع ترامب تجاوز هذه التهمة الجديدة، فما حدث انتهاك لحرية التعبير.وإن الاتهامات ضد دونالد ترامب في هذه المرحلة تقود إلى وضع يمكّن ترامب من جلب أدلة براءته، وسيتمكن من تحدي النظام القضائي في عهد إدارة الرئيس جو بايدن.وقال ان الاتهامات ليست صدفة أن تأتي من كل الاتجاهات، مضيفا بان العدالة فشلت في أميركا لأنها مرهونة بانتهازية سياسية، فترامب يجرّم لأنه مارس حرية التعبير. واضاف إن من حق ترامب أن يقول بحرية إن الانتخابات السابقة غير منصفة، وله الحق في ذلك، لكن هذا لا يعني أن يلاحق قانونيا.أما الخبير الاستراتيجي الديمقراطي ريتشارد روث، فيقول: شعبية ترامب تتزايد وهذا شيء مدهش رغم الملاحقات القضائية المتزايدة.وقال عندما تتراكم الملاحقات القضائية لترامب بحضور عدد من الجلسات، فهذا أمر يستنزفه.واشار ان ما فعله ترامب لا ينتهك حرية التعبير، ولا يمكن له أن ينجو مما فعله، فلا دليل على براءته لكن المناصرين له يقولون عكس ذلك.وان شعبيته لدى الدائرة الضيقة تتآكل، فالمحيطون به ينتقدونه لكن شعبيته تتزايد لدى أنصاره البعيدين.ويرى ان الديمقراطيون لا يهتمون كثيرا إن كان ترامب سينافس المرشح الديمقراطي في انتخابات 2024، لأنه خسر في انتخابات عام 2020 وخسر الكثير بعدها.اما الجمهوريون حاليا عالقون مع ترامب ومتورطون فيه، ولا يمكنهم التخلص منه، وحتى منافسيه في الحزب لا يستطيعون على انتقاده.واتفق الادعاء وفريق الدفاع عن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، على أن الجلسة القادمة في قضية محاولة تغيير نتائج الانتخابات الرئاسية عام 2020، ستكون يوم 28 آب (أغسطس).ومثل الملياردير الجمهوري أمام محكمة فدرالية تقع على مقربة من مبنى الكابيتول الذي اقتحمه أنصار له في 6 كانون الثاني(يناير) 2021.وترامب متهم بالتخطيط مع ستة آخرين لم تذكر اسماؤهم، لقلب نتيجة الانتخابات، وهذه القضية هي الأخطر من بين ثلاث قضايا جنائية تهدد بعرقلة محاولته العودة إلى البيت الأبيض.وقالت وسائل إعلام أميركية، إن ترامب غادر المحكمة عقب مثوله للتحقيق في التهم الموجهة إليه.وجاءت في لائحة الاتهام أنه حتى عندما أدت تلك الأكاذيب إلى تمرد فوضوي في مبنى الكابيتول، سعى ترامب لاستغلال هذا العنف بالإشارة إليه كسبب لتأخير عملية فرز الأصوات، والتي حسمت هزيمته.تضمنت لائحة الاتهام، التآمر للاحتيال على حكومة الولايات المتحدة التي قادها ترامب يوما ما، والاعتداء على "الوظيفة الأساسية" للديمقراطية.-(وكالات)