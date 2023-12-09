السبت 09 كانون الأول 2023
النسخة المطبوعة
Home
الغد الأردني
الرياضة
اقتصاد
حياتنا
محافظات
العرب والعالم
افكار و مواقف
وفيات
الأبراج
تعليم
الرئيسية
العرب والعالم
العرب والعالم
السبت 09 كانون الأول 2023
3:42 م
أردوغان: الدنيا أكبر من الأعضاء الخمسة الدائمين بمجلس الأمن
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان - (أرشيفية)
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن فيتو أميركا ضد وقف إطلاق النار يظهر مجددا أن الدنيا أكبر من الأعضاء الخمسة الدائمين بمجلس الأمن.
وأضاف أردوغان أن "إسرائيل" تحصل على دعم غير محدود من الغرب وتمارس ظلما وترتكب مجازر تلحق العار بكل الإنسانية.
اضافة اعلان
وتابع: مرتكبو المجازر الوحشية في غزة ستتم محاسبتهم أمام المحاكم الدولية. (الجزيرة نت)
مجلس الامن
أميركا
اردوغان
Copy
ذات صلة
دول تندد باستخدام الفيتو ضد قرار يدعو لوقف النار بغزة
منذ2 ساعة
أردوغان: فرصة السلام في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي ضاعت
02 كانون الأول 2023
اقرأ أيضا
دول تندد باستخدام الفيتو ضد قرار يدعو لوقف النار بغزة
منذ2 ساعة
عبد اللهيان: قد يخرج الوضع عن السيطرة في المنطقة
منذ2 ساعة
قوات العدو تتلقى الصدمات في خان يونس
منذ3 ساعة
"أخطر الأحياء وأقوى الكتائب".. لماذا تفاجأت قوات الاحتلال بالمقاومة في حي الشجاعية؟
منذ4 ساعة
سقوط 4 طائرات مسيّرة قرب مطار أربيل
منذ12 ساعة
برنامج الأغذية العالمي: لا نستطيع القيام بمهامنا في قطاع غزة
منذ14 ساعة
آخر الأخبار
الاكثر مشاهدة
كوب 28.. مفاوضات ماراثونية بشأن مسودة الجرد العالمي
أخبار عربية ودولية
|
منذ 6 دقيقة
نجاة لاعب منتخب بلجيكا من عملية اغتيال
الرياضة
|
منذ 19 دقيقة
شيوخ ووجهاء عشائر البلقاوية: الأردنيون يقفون في خندق الوطن خلف قيادته الهاشمية
البلقاء
|
منذ 35 دقيقة
الخصاونة يشارك في منتدى الدوحة
أخبار محلية
|
منذ 49 دقيقة
الميثاق: الناقل الوطني مشروع استراتيجي للدولة
آخر الأخبار
|
منذ1 ساعة
حماس: "إسرائيل" لا تكترث لحياة أسراها
عربي
|
منذ1 ساعة
بالفيديو.. ظاهرة غريبة في البحر قد تنذر باقتراب وقوع زلزال مدمر
الغد الأردني
|
24 أيلول 2023
فتح باب التجنيد في الأمن العام (رابط)
الغد الأردني
|
19 حزيران 2023
5 زلازل تهز الكرة الأرضية خلال ساعات.. واحد منها في دولة عربية
العرب والعالم
|
18 أيلول 2023
متى تبدأ موجة الحر بالتراجع؟
الغد الأردني
|
12 آب 2023
مؤشرات أولية.. أمطار قد تتحول إلى عاصفة تؤثر على الأردن والمنطقة
الغد الأردني
|
23 أيلول 2023
الحكومة تقرر وضع سلم رواتب موحد وعادل لجميع الموظفين
الاقتصاد المحلي
|
25 أيلول 2023
افكار و مواقف
مزيد من الخسائر الإسرائيلية
د. محمد حسين المومني
|
اليوم
ترجمات
إعادة تعريف معنى النجاح في أوكرانيا
ترجمات
|
منذ18 ساعة
مصادر القوة الأميركية: سياسة خارجية لعالم متغير (2-2)
ترجمات
|
06 كانون الأول 2023
هل توجد طريقة للخروج من غزة؟
ترجمات
|
04 كانون الأول 2023
عنف المتطرفين اليهود في الضفة الغربية قد يؤدي إلى فتح جبهة ثانية
ترجمات
|
04 كانون الأول 2023
حرب غزة تظهر تزايدا لخطر التصعيد في المنطقة
ترجمات
|
03 كانون الأول 2023
الهولُ.. الهول!
ترجمات
|
19 تشرين الثاني 2023