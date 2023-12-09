السبت 09 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

أردوغان: الدنيا أكبر من الأعضاء الخمسة الدائمين بمجلس الأمن

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان - (أرشيفية)
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان - (أرشيفية)
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن فيتو أميركا ضد وقف إطلاق النار يظهر مجددا أن الدنيا أكبر من الأعضاء الخمسة الدائمين بمجلس الأمن.

وأضاف أردوغان أن "إسرائيل" تحصل على دعم غير محدود من الغرب وتمارس ظلما وترتكب مجازر تلحق العار بكل الإنسانية.اضافة اعلان

وتابع: مرتكبو المجازر الوحشية في غزة ستتم محاسبتهم أمام المحاكم الدولية. (الجزيرة نت)
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