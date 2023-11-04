أردوغان: تركيا "شطبت" نتنياهو وستحيل "جرائم الحرب" الإسرائيلية إلى المحكمة الجنائية الدولية

اضافة اعلان

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، السبت، إن تركيا "شطبت" رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وستسعى جاهدة لتقديم إسرائيل أمام المحكمة الجنائية الدولية بسبب أفعالها في غزة، حسبما نقلت وكالة أنباء (الأناضول) التركية الرسمية.وفي حديثه للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية، أثناء عودته من رحلة إلى كازاخستان، وصف أردوغان رئيس الوزراء نتنياهو بأنه "لم يعد شخصا يمكننا التحدث معه بأي شكل من الأشكال"، مضيفا: "لقد شطبناه".وكان الرئيس التركي من أشد المنتقدين لتصرفات إسرائيل في غزة، واتهم الأسبوع الماضي إسرائيل بتجاوز حقها في الدفاع عن نفسها، وارتكاب ما وصفه بـ"القمع والفظائع" و"المذبحة" في غزة، حسب قوله.والسبت، أشار أردوغان إلى خطاب سابق ألقاه خلال تجمع حاشد مؤيد للفلسطينيين، أعلن فيه دعم تركيا "لمبادرات من شأنها تقديم انتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان وجرائم الحرب إلى المحكمة الجنائية الدولية".وأضاف أردوغان، بحسب ما نقلت عنه وكالة (الأناضول)، أن "أجهزتنا ذات الصلة، وخاصة وزارة خارجيتنا، ستتولى هذا العمل".ومن المقرر أن يجتمع الرئيس التركي، مع وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن بعد فترة وجيزة من إضافة الوزير الأمريكي، محطته في تركيا إلى جولته الدبلوماسية المكوكية في الشرق الأوسط . - CNN