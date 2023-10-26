الجمعة 27 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

أردوغان حول العدوان على غزة: الساكت عن الحق شيطان أخرس

382668
أردوغان حول العدوان على غزة: الساكت عن الحق شيطان أخرس
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، أن بلاده مستعدة للقيام بكل ما يلزم من أجل وقف إطلاق النار في قطاع غزة، منددا بصمت العالم تجاه قتل الأطفال الأبرياء.اضافة اعلان
وفيما يلي ملخص لأهم ما جاء في كلمة الرئيس التركي:  
-كم طفلا يجب أن يُقتل حتى يتمّ الاتفاق على وقف إطلاق النار ؟
-الطفل بالنسبة لنا طفل، من أي جهة وفي أي مكان
-من يتشدّقون بإصدار أحكام بشأن حقوق الإنسان والحريات، يتجاهلون حق سكان غزة المظلومين في الحياة منذ 19 يوما
-خرجت المفوضية الأوروبية أمس لتقول: "لا يمكننا الدعوة لوقف إطلاق النار بعد".. كم من البشر والأطفال يجب أن يموتوا، ما هي حسبتكم ؟
-ما الذي يجب أن يحدث في غزة حتى يدعو الغرب إلى وقف لإطلاق النار ؟
-كل من يقف صامتا تجاه الأوضاع في غزة، يتحمل المسؤولية، بما في ذلك المنظمات الدولية
-الصمت عن قتل الأطفال أمر مخجل، ولا يمكن لأحد أن يضعنا في ذلك الموقف
-مستعدون للقيام بكل ما يلزم من أجل وقف إطلاق النار.. نحاول إيصال المساعدات إلى غزة بالتعاون مع أشقائنا في مصر
-الدول الغربية لا تلتزم بالقانون الدولي لأن الدماء المسفوكة هي دماء مسلمين
-ما يحدث في غزة تجاوز الدفاع عن النفس، وتحول إلى ظلم وهمجية ومذابح
-أغلب الضحايا في غزة هم من النساء والأطفال، ولا يمكننا أن نبقى صامتين حيال ما نرى
- أكثر من 12 ألف طن من القنابل، ألقيت على 2.3 مليون إنسان في غزة، وهي منطقة ضيقة للغاية
-نحن احتضنا اليهود قبل 500 عام، ولا يجب أن ينسوا ذلك
-كل الدول الغربية دعمت الهجوم الإسرائيلي، دون قيد، بدل نصحها بالتزام الهدوء، فأين هي حقوق الإنسان
-لا يمكن أن نصمت على قتل الأطفال الأبرياء الذي تفعله إسرائيل الآن
-يرسلون حاملات الطائرات بدلاً من سفن المساعدات، وهذا (كيل بمكيالين، وسياسة ذات وجهين)
-تركيا وقفت دائماً إلى جانب المظلومين، وسنواصل وقوفنا إلى جانب المظلومين في فلسطين
-الساكت عن الحقّ شيطان أخرس، ولن نتردّد في قول الحقيقة، ولو بقينا وحدنا
ما يحصل في غزة يتعدى الدفاع عن النفس وتحول إلى ظلم وهمجية ومذابح.
كل الدول الغربية دعمت الهجوم الإسرائيلي دون قيد بدل نصحها بالتزام الهدوء فأين هي حقوق الإنسان.
يرسلون حاملات الطائرات بدل سفن المساعدات وهذا كيل بمكيالين وسياسة ذات وجهين.
الساكت عن الحق شيطان أخرس ولن نتردد في قول الحقيقة ولو بقينا وحدنا.
كم طفلا يجب أن يقتل حتى يتم الاتفاق على وقف إطلاق النار.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
إطلاق صواريخ مضادة للدروع تجاه آليات لجيش الاحتلال قرب السياج الأمني بغزة

إطلاق صواريخ مضادة للدروع تجاه آليات لجيش الاحتلال قرب السياج الأمني بغزة

منذأقل من دقيقة
رشقات صاروخية من غزة-(وكالات)

المقاومة تطلق دفعات صاروخية من غزة تزامنا مع استمرار القصف الإسرائيلي

منذ 41 دقيقة
قصف الاحتلال على قطاع غزة-(وكالات)

حماس: قطع الاتصالات عن قطاع غزة ينذر بنية الاحتلال ارتكاب مزيد من المجازر

منذ1 ساعة
جيش الاحتلال في غزة -(وكالات)

جيش الاحتلال: القوات البرية توسع عملياتها في غزة هذه الليلة

منذ1 ساعة
الهلال الأحمر الفلسطيني

الهلال الأحمر الفلسطيني: انقطاع الاتصالات والإنترنت بغزة يعيق وصولنا للمصابين

منذ2 ساعة
قطاع غزة-(وكالات)

الاحتلال يقطع الاتصالات بالكامل عن قطاع غزة

منذ3 ساعة
افكار و مواقف
ترجمات
1698365514522208900

نصيحة تدين بها أميركا لإسرائيل

ترجمات |منذ 52 دقيقة
1698365514732209100

مخاطر الاجتياح البري لغزة

ترجمات |منذ 55 دقيقة
‏جنود أميركيون يستعدون لمغادرة قاعدة أدير في العراق إلى بلادهم، 2012 - (أرشيفية)

نهاية استراتيجية الخروج الأميركية في الشرق الأوسط

ترجمات |25 تشرين الأول 2023
التحول في العالم يجب أن يبدأ من أفريقيا - (المصدر)

لماذا يفقد الأفارقة الثقة بالديمقراطية؟

ترجمات |24 تشرين الأول 2023
1697966508694986900

غزة أحدثت انهيارا في العقلية الاستعمارية الغربية‏

ترجمات |22 تشرين الأول 2023
أرشيفية

الاحتلال في حاجة إلى إستراتيجية للخروج: هل تستطيع أميركا المساعدة؟

ترجمات |24 تشرين الأول 2023
 