أرمينيا تعترف رسميا بدولة فلسطين.. وإسرائيل تستدعي السفير "لتوبيخه"

أعلنت أرمينيا، الجمعة، اعترافها رسميا بدولة فلسطين، وذلك وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية الأرمينية.



وأضافت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني أنه تأكيداً على التزام أرمينيا بالقانون الدولي ومبادئ المساواة والسيادة والتعايش السلمي بين الشعوب، فإنها تعترف بدولة فلسطين.

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وأضافت أن الوضع الإنساني الكارثي في غزة والصراع العسكري المستمر هو إحدى القضايا الأساسية على الأجندة السياسية الدولية التي تتطلب الحل.



وعبرت جمهورية أرمينيا عن رفضها "استهداف البنى التحتية المدنية، والعنف ضد السكان المدنيين، واحتجاز المدنيين كرهائن وأسرهم أثناء النزاع المسلح".

وقالت إنها "تنضم إلى مطالبات المجتمع الدولي بإطلاق سراحهم دون شروط مسبقة".



ولفتت أرمينيا إلى أنها انضمت إلى قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة.

وأكدت أرمينيا أنها مهتمة بإخلاص بإحلال السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.

"لقد دأبنا في مختلف المنابر الدولية على الدعوة إلى تسوية سلمية وشاملة للقضية الفلسطينية ودعم مبدأ "الدولتين" لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. ونحن على قناعة بأن هذا هو السبيل الوحيد لضمان قدرة الفلسطينيين والإسرائيليين على تحقيق تطلعاتهم المشروعة." وفق بيان الوزارة



من جهتها، أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية استدعاء السفير الأرميني "لتوبيخه بشدة" بعد اعتراف بلاده بفلسطين.





