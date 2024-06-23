 
الأحد 23 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

أزمة جديدة.. رعب يجتاح مستشفيات "تل أبيب"

مرضى في أحد المستشفيات الإسرائيلية - (أرشيفية)
مرضى في أحد المستشفيات الإسرائيلية - (أرشيفية)
أعلنت وزارة "الصحة الإسرائيلية" عن تحذير عاجل بشأن مرض نادر تسبب بوفاة وإصابة بعض الإسرائيليين.

وتوفي عدد من المستوطنين الإسرائيليين داخل أحد المستشفيات بعد إصابتهم بمرض حمى غرب النيل، الذي حذرت منه "الصحة الإسرائيلية" مؤخرا، بحسب ما أفادت صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية، والتي أكدت إصابة العشرات بذلك المرض.اضافة اعلان

ولذلك؛ حذرت وزارة الصحة في حكومة الاحتلال الإسرائيلي من ارتفاع حالات الإصابة بفيروس غرب النيل هذا العام، ودعت السكان إلى اتخاذ المزيد من الاحتياطات، معلنةً أنه منذ بداية شهر أيار/ مايو الماضي، تم تشخيص إصابة 19 شخصا بفيروس غرب النيل، تم إدخال 17 منهم إلى المستشفى ووضع ثلاثة على أجهزة التنفس الصناعي.

وينتقل فيروس حمى النيل عن طريق البعوض المصاب، ويمكن أن يكون مميتاً.
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