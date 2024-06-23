أزمة جديدة.. رعب يجتاح مستشفيات "تل أبيب"

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وتوفي عدد من المستوطنين الإسرائيليين داخل أحد المستشفيات بعد إصابتهم بمرض حمى غرب النيل، الذي حذرت منه "الصحة الإسرائيلية" مؤخرا، بحسب ما أفادت صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية، والتي أكدت إصابة العشرات بذلك المرض.ولذلك؛ حذرت وزارة الصحة في حكومة الاحتلال الإسرائيلي من ارتفاع حالات الإصابة بفيروس غرب النيل هذا العام، ودعت السكان إلى اتخاذ المزيد من الاحتياطات، معلنةً أنه منذ بداية شهر أيار/ مايو الماضي، تم تشخيص إصابة 19 شخصا بفيروس غرب النيل، تم إدخال 17 منهم إلى المستشفى ووضع ثلاثة على أجهزة التنفس الصناعي.وينتقل فيروس حمى النيل عن طريق البعوض المصاب، ويمكن أن يكون مميتاً.