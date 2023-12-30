السبت 30 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

أسامة حمدان: لا حديث عن تبادل أسرى كما تروج إسرائيل

أسامة حمدان
أسامة حمدان

قال القيادي في حركة حماس أسامة حمدان إن الحركة أبلغت كل الوسطاء وبوضوح أن أولويتنا هي وقف العدوان على غزة بشكل نهائي.
وأضاف "الجانب الإسرائيلي يعاني من ضغط شعبي جراء عدد القتلى من الأسرى ويحاول الحفاظ على تماسك الحكومة بعد فشلها العسكري."اضافة اعلان
وأكد حمدان بأنه لا حديث عن تبادل -كما تروج إسرائيل- قبل وقف العدوان والأفكار التي قدمت لم تشمل تبادلا للأسرى مقابل وقف إطلاق نار لمدة شهر.
أشار إلى أن الاحتلال يحاول تسريب أفكار غير صحيحة تناسبه لتخفيف الضغط الداخلي.
وبين بأن الخروج من المأزق الإسرائيلي له طريق واحد هو وقف العدوان وتقديم تنازلات.
"الوسطاء لا يحاولون فرض رؤية علينا بل تقديم المساعدة وحماية شعبنا" بحسب حمدان
وأكد نتنياهو لا يملك رفاهية الرفض المستمر بسبب ضغط الشارع وأزمة الحكومة.
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