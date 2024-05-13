أسرى يعانون أوضاعا مأساوية.. الاحتلال يفرض عقوبات جماعية

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رام الله - قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن معتقلي سجن النقب الصحراوي، يعانون أوضاعا مأساوية جراء العقوبات الانتقامية، التي تفرضها إدارة سجون الاحتلال بحقهم منذ بداية العدوان على غزة في السابع من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.وأوضحت الهيئة نقلا عن محاميها الذين تمكنوا من زيارة معتقلي النقب قبل يومين، أن إدارة السجون تمارس بحقهم حربا نفسية وجسدية، ضاربة بعرض الحائط اتفاقيات جنيف وكافة المواثيق الدولية والإنسانية.وأشارت إلى أن المعتقلين يتعرضون بشكل مستمر للضرب والإهانات، وتتعمد إدارة السجون ممارسة الإهمال الطبي بحقهم، فلا علاج ولا فحوصات، ومن يخرج لعيادة المعتقل يتعرض للضرب فورا.ولفتت إلى أن هناك انتشارا واسعا للأمراض التنفسية والجلدية والمتعلقة بالجهاز الهضمي، وأخرى تسببها البكتيريا والفطريات، نظرا لغياب أدنى مقومات النظافة.وبينت أن الطعام المقدم للمعتقلين سيء كما ونوعا، مشيرة إلى أن الوجبة المقدمة لـ10 معتقلين لا تكفي في الواقع لمعتقل واحد، وغالبا ما يكون الطعام باردا ورائحته كريهة، ونتيجة لذلك فقد معظمهم عشرات الكيلوغرامات من أوزانهم.وبينت هيئة الأسرى أنه منذ بداية العدوان لم يبدل الأسرى ملابسهم، ويتم احضارهم إلى غرفة الزيارة مكبلي الأيدي ومعصوبي الأعين.وأشارت إلى أن إدارة المعتقل تقطع التيار الكهربائي من الساعة السابعة مساء حتى السادسة صباحا، فيما لا تتوفر المياه الساخنة لحمام سوى لساعة واحدة فقط.وبين أن المعتقلين يرغمون على السجود عند العدد ووجوهم في مواجهة الأرض، ويحرمون من الفورة والكانتين، وزيارة الأهل والتواصل معهم هاتفيا، ويمنعون من الصلاة الجماعية.ولفتت إلى أن زيارة المحامين محدودة وتتم وفق شروط معينة بصعوبة، وغالبا ما يتعرض المعتقل للضرب والتهديد في حال ذكر أي تفاصيل عما يتعرض له بعد انتهاء الزيارة.وطالبت الهيئة بضرورة التحرك الفوري وعلى أعلى المستويات الدولية والإقليمية، للنظر في خطورة ممارسات الاحتلال بحق أسرانا، والعمل على إلزام دولة الاحتلال باحترام وتنفيذ أحكام القانون الدولي.وحمّل نادي الأسير الفلسطيني، امس، سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن مصير الأسير المريض معتصم رداد (42 عامًا) من بلدة صيدا بمحافظة طولكرم، و"الذي يتعرض لجريمة طبية ممنهجة ومتواصلة منذ اعتقاله عام 2006، ازدادت حدتها بشكل خطير، منذ بداية فرض الإجراءات الانتقامية الممنهجة بحق الأسرى، وذلك مع بدء جريمة حرب الإبادة في غزة والمستمرة منذ أكثر من سبعة أشهر".وأوضح نادي الأسير، في بيان له، أن الأسير رداد المحتجز في قسم (22) في سجن "عوفر"، داخل زنزانة لا تتوفر فيها أدنى شروط الحياة الآدمية، والظروف الصحية المناسبة لوضعه الصحي، إذ تُعتبر حالته من أصعب الحالات المرضية في سجون الاحتلال، إذ أقدمت إدارة سجون الاحتلال على نقله منذ بداية العدوان من "عيادة سجن الرملة" إلى سجن "عوفر"، إلى جانب أسرى مرضى آخرين تم قمعهم ونقلهم كذلك.وقد شكلت الجرائم الطبية سببًا مركزيًا في استشهاد أسرى بعد السابع من تشرين الأول (أكتوبر)، هذا فضلا عن الجرائم الطبية التي يتعرض لها معتقلو غزة، وذلك استنادًا إلى روايات المعتقلين الذين يتم الإفراج عنهم، إضافة إلى التحقيقات التي نُشرت مؤخرًا والتي استندت إلى شهاداتهم، والتي تضمنت تفاصيل مرعبة عن عمليات التعذيب وظروف الاحتجاز الحاطة بالكرامة الإنسانية داخل المنشأة "الطبية" التي أقامها الاحتلال في معسكر "سديه تيمان" التابع لجيش الاحتلال.وتطالب عائلة الأسير المريض معتصم رداد بإعادته من سجن "عوفر" إلى سجن "الرملة" والضغط في محاولة لتقديم الحد الأدنى من الرعاية التي كانت تقدم إليه رغم محدوديتها سابقا، فمنذ بداية العدوان المستمر، لا تقدم إدارة السجون الدواء المقرر له، في ظل حالة القلق الكبيرة على حياته.-(وكالات)