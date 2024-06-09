 
الأحد 09 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

أسلوب جديد من نتنياهو للتعامل مع وزرائه المعارضين

غانتس (يسار) كان قد هدد بالاستقالة من الحكومة إذا لم يضع نتنياهو خطة واضحة لإدارة الحرب في غزة (رويترز)
غانتس (يسار) كان قد هدد بالاستقالة من الحكومة إذا لم يضع نتنياهو خطة واضحة لإدارة الحرب في غزة (رويترز)

حضّ رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو السبت، الوزير في مجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس على عدم الاستقالة من حكومة الحرب بعد تلويحه بهذا الأمر لغياب استراتيجية لفترة ما بعد الحرب في قطاع غزة.

وقال نتنياهو على منصة "إكس"، "أدعو بيني غانتس – لا تغادر حكومة الطوارئ"، مضيفا أن الوقت هو "للوحدة وليس للانقسام".

بدوره، رد غانتس على نتنياهو قائلا: "إلى جانب الفرحة المبررة بالإنجاز (في إشارة إلى إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي تحرير 4 أسرى من قطاع غزة السبت)، يجب أن نتذكر أن جميع التحديات التي تواجهها إسرائيل لا تزال قائمة".

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية عن غانتس قوله: "يجب أن ننظر بمسؤولية إلى ما هو صحيح وكيفية الاستمرار فيه".

ونقلت صحيفة "معاريف" العبرية عن مقربين من غانتس، أن "انسحابه من الحكومة سيحدث خلال الأيام القليلة القادمة".

وفي وقت سابق، أعلن غانتس إلغاء مؤتمر صحافي توقعت وسائل الإعلام العبرية إمكان أن يعلن خلاله الاستقالة.

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وقالت وسائل إعلام عبرية، إن الوزير بيني غانتس سيجري اليوم الأحد، مشاورات سياسية بشأن موعد استقالته من الحكومة، في حين قال أعضاء بحزبه ردا على دعوة نتنياهو له للبقاء بالحكومة إن "الوحدة ليست كلمات وغانتس ذهب للوحدة منذ 7 أكتوبر".

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