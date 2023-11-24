الجمعة 24 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

أسماء الأسرى الفلسطينيين الـ 39 المفرج عنهم من سجن عوفر

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الأسيرة المحررة حنان البرغوثي من بلدة كوبر داخل حافلات الأسرى بعد الافراج عنها ضمن صفقة المقاومة
رام الله- قال بيان صادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين ونادي الأسير الفلسطيني، مساء اليوم الجمعة، إن سلطات الاحتلال أفرجت عن تسعة وثلاثين أسيرًا وأسيرة من سجن "عوفر" الاحتلالي غرب مدينة رام الله.اضافة اعلان
وكشفت هيئة الأسرى ونادي الأسير عن أسماء الأسرى المفرج عنهم من أسماء الدفعة الأولى من الأسيرات المحررات والأطفال المحررين الذين تم الإفراج عنهم وذلك ضمن اتفاق الهدنة ما بين حماس وإسرائيل وهم :
يوسف محمد مصطفى عطا / رام الله
قصي هاني علي أحمد / بيت لحم
جبريل غسان إسماعيل جبريل / قلقيلية
محمد احمد سليمان أبو رجب / الخليل
احمد نعمان احمد أبو نعيم / رام الله
براء بلال محمود ربعي / الخليل
أبان اياد محمد سعيد حماد / قلقيلية
معتز حاتم موسى أبو عرام / الخليل
إياد عبد القادر محمد خطيب / القدس -حزما
ليث خليل عثمان عثمان / رام الله
محمد محمود أيوب دار درويش / رام الله
جمال خليل جمال براهمه / أريحا
جمال يوسف جمال ابو حمدان / نابلس
محمد انيس سليم ترابي / نابلس
عبد الرحمن عبد الرحمن سليمان رزق / القدس
روان نافز محمد أبو مطر / رام الله
مرح جودت موسى بكير / القدس
ملك محمد يوسف سليمان / القدس
اماني خالد نعمان حشيم / القدس
نهايه خضر حسين صوان / القدس
فيروز فايز محمود البو / القدس
تحرير عدنان محمد أبو سريه / نابلس
فلسطين فريد عبد اللطيف نجم / نابلس
ولاء خالد فوزي طنجه / طولكرم
مريم خالد عبد المجيد عرفات / نابلس
أسيل منير إبراهيم الطيطي / نابلس
أزهار ثائر بكر عساف / القدس
رغد نشأت صلاح الفني / طولكرم
فاطمه نعمان علي بدر / القدس
روضه موسى عبد القادر أبو عجمية / بيت لحم
سارة ايمن عبد العزيز عبد الله السويسه/ نابلس
فاطمه إسماعيل عبد الرحمن شاهين/ بيت لحم
سميرة عبد الحرباوي /القدس
سماح بلال عبد الرحمن صوف / قلقيلية
فاطمه بكر موسى أبو شلال/ نابلس
حنان صالح عبد الله البرغوثي / رام الله
فاطمة نصر محمد عمارنه / جنين
زينه رائد عبدو / القدس
نور محمد حافظ الطاهر / نابلس
--(بترا)
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