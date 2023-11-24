أسماء الأسرى الفلسطينيين الـ 39 المفرج عنهم من سجن عوفر

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رام الله- قال بيان صادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين ونادي الأسير الفلسطيني، مساء اليوم الجمعة، إن سلطات الاحتلال أفرجت عن تسعة وثلاثين أسيرًا وأسيرة من سجن "عوفر" الاحتلالي غرب مدينة رام الله.وكشفت هيئة الأسرى ونادي الأسير عن أسماء الأسرى المفرج عنهم من أسماء الدفعة الأولى من الأسيرات المحررات والأطفال المحررين الذين تم الإفراج عنهم وذلك ضمن اتفاق الهدنة ما بين حماس وإسرائيل وهم :يوسف محمد مصطفى عطا / رام اللهقصي هاني علي أحمد / بيت لحمجبريل غسان إسماعيل جبريل / قلقيليةمحمد احمد سليمان أبو رجب / الخليلاحمد نعمان احمد أبو نعيم / رام اللهبراء بلال محمود ربعي / الخليلأبان اياد محمد سعيد حماد / قلقيليةمعتز حاتم موسى أبو عرام / الخليلإياد عبد القادر محمد خطيب / القدس -حزماليث خليل عثمان عثمان / رام اللهمحمد محمود أيوب دار درويش / رام اللهجمال خليل جمال براهمه / أريحاجمال يوسف جمال ابو حمدان / نابلسمحمد انيس سليم ترابي / نابلسعبد الرحمن عبد الرحمن سليمان رزق / القدسروان نافز محمد أبو مطر / رام اللهمرح جودت موسى بكير / القدسملك محمد يوسف سليمان / القدساماني خالد نعمان حشيم / القدسنهايه خضر حسين صوان / القدسفيروز فايز محمود البو / القدستحرير عدنان محمد أبو سريه / نابلسفلسطين فريد عبد اللطيف نجم / نابلسولاء خالد فوزي طنجه / طولكرممريم خالد عبد المجيد عرفات / نابلسأسيل منير إبراهيم الطيطي / نابلسأزهار ثائر بكر عساف / القدسرغد نشأت صلاح الفني / طولكرمفاطمه نعمان علي بدر / القدسروضه موسى عبد القادر أبو عجمية / بيت لحمسارة ايمن عبد العزيز عبد الله السويسه/ نابلسفاطمه إسماعيل عبد الرحمن شاهين/ بيت لحمسميرة عبد الحرباوي /القدسسماح بلال عبد الرحمن صوف / قلقيليةفاطمه بكر موسى أبو شلال/ نابلسحنان صالح عبد الله البرغوثي / رام اللهفاطمة نصر محمد عمارنه / جنينزينه رائد عبدو / القدسنور محمد حافظ الطاهر / نابلس--(بترا)