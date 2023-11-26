الأحد 26 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

أسماء الدفعة الثالثة من الأسرى الفلسطينيين

اسير محرر
اسير محرر
أعلن نادي الأسير وهيئة الأسرى أسماء الدفعة الثالثة من تبادل الأسرى، والتي ضمت أسماء من الأسرى الأطفال فقط الذين سيتم الإفراج عنهم مساء اليوم الأحد، وعددهم (39) وهم: اضافة اعلان

1- سلطان سامر محمود سرحان / القدس .
2- قسام إياد أحمد أعور / القدس .
3- محمد أحمد محمود أعور / القدس .
4- نصر الله إياد أمجد اعور / القدس .
5- خليل أحمد خليل أعور / القدس .
6- أمين محمد امين عباسي / القدس .
7- مصطفى محمد ابراهيم عباسي / القدس .
8- أحمد قادري محمود شيحه / القدس .
9- سمير سامر سمير بختان / القدس .
10- محمد عبوده حسن غيث / القدس .
11- موسى حميدان فضل محتسب / القدس .
12- ايهم عدنان صبحي شاعر / القدس .
13- ريان عدنان حسن عتيق / القدس .
14- مالك مراد خالد بوجة / القدس .
15- محمد ابراهيم محمد عبد الجبار / القدس .
16- نشات باسم طالب دوابشة / القدس .
17- يوسف فواز فايز برقان / القدس .
18- نور الدين زياد راشد قواسمي / القدس .
19- غنام موسى غنام أبو غنام / القدس .
20- حسن ياسر حسن ياسر / القدس .
21- عبد الرحمن عامر فخري الزغل / القدس .
22- محمود نمر عيد عطا / رام الله .
23- عمر عماد حسن عطشان / رام الله .
24- عبادة حسام أحمد خليل / رام الله .
25- خليل محمد بدر زماعرة / الخليل .
26- حسن وليد جمال صبارنة / الخليل – حلحول .
27- زيد نعيم شحدة عرعر / الخليل .
28- عمار محمود يوسف ثوابتة / بيت لحم .
29- يزن عامر علي صباح / بيت لحم .
30- موسى مهند موسى الوريدات / اريحا .
31- موعد عمر عبد الله الحاج / اريحا .
32- اسامة نايف اسامه مرمش / نابلس .
33- ابراهيم مؤيد إبراهيم ظافر / طولكرم .
34- عمر شاكر سهيل محاجنة / طولكرم .
35- عدنان حازم عدنان عيد / طولكرم .
36- أحمد عطية أحمد العديني / قلقيلية .
37- مجد رائد مسعود فريحات / جنين .
38- وحيد اسماعيل جميل صبيح / جنين .
39- علاء فتحي عبد الهادي أبو سنيمة / رفح .
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