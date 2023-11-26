أسماء الدفعة الثالثة من الأسرى الفلسطينيين

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أعلن نادي الأسير وهيئة الأسرى أسماء الدفعة الثالثة من تبادل الأسرى، والتي ضمت أسماء من الأسرى الأطفال فقط الذين سيتم الإفراج عنهم مساء اليوم الأحد، وعددهم (39) وهم:1- سلطان سامر محمود سرحان / القدس .2- قسام إياد أحمد أعور / القدس .3- محمد أحمد محمود أعور / القدس .4- نصر الله إياد أمجد اعور / القدس .5- خليل أحمد خليل أعور / القدس .6- أمين محمد امين عباسي / القدس .7- مصطفى محمد ابراهيم عباسي / القدس .8- أحمد قادري محمود شيحه / القدس .9- سمير سامر سمير بختان / القدس .10- محمد عبوده حسن غيث / القدس .11- موسى حميدان فضل محتسب / القدس .12- ايهم عدنان صبحي شاعر / القدس .13- ريان عدنان حسن عتيق / القدس .14- مالك مراد خالد بوجة / القدس .15- محمد ابراهيم محمد عبد الجبار / القدس .16- نشات باسم طالب دوابشة / القدس .17- يوسف فواز فايز برقان / القدس .18- نور الدين زياد راشد قواسمي / القدس .19- غنام موسى غنام أبو غنام / القدس .20- حسن ياسر حسن ياسر / القدس .21- عبد الرحمن عامر فخري الزغل / القدس .22- محمود نمر عيد عطا / رام الله .23- عمر عماد حسن عطشان / رام الله .24- عبادة حسام أحمد خليل / رام الله .25- خليل محمد بدر زماعرة / الخليل .26- حسن وليد جمال صبارنة / الخليل – حلحول .27- زيد نعيم شحدة عرعر / الخليل .28- عمار محمود يوسف ثوابتة / بيت لحم .29- يزن عامر علي صباح / بيت لحم .30- موسى مهند موسى الوريدات / اريحا .31- موعد عمر عبد الله الحاج / اريحا .32- اسامة نايف اسامه مرمش / نابلس .33- ابراهيم مؤيد إبراهيم ظافر / طولكرم .34- عمر شاكر سهيل محاجنة / طولكرم .35- عدنان حازم عدنان عيد / طولكرم .36- أحمد عطية أحمد العديني / قلقيلية .37- مجد رائد مسعود فريحات / جنين .38- وحيد اسماعيل جميل صبيح / جنين .39- علاء فتحي عبد الهادي أبو سنيمة / رفح .