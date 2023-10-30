الإثنين 30 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

أسيرة إسرائيلية لدى حماس مخاطبة نتنياهو: أنت تقتلنا (فيديو)

الأسيرات المحتجزات لدى حركة المقاومة الإسلامية حماس
الأسيرات المحتجزات لدى حركة المقاومة الإسلامية حماس
نشرت كتائب عز الدين القسام التابعة لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" مقطع فيديو لثلاث أسيرات إسرائيليات لديها تحدثت فيها إحداهن باللغة العبرية مخاطبة نتنياهو، وتاليا ما قالته الأسيرة: اضافة اعلان

"نحن محتجزون لدى حماس منذ 23 يوما، 23 يومًا، وعقد أمس مؤتمر صحفي مع أهالي المعتقلين، نحن نعلم أنه كان من المفترض أن يكون هناك وقف لإطلاق النار، وكان من المفترض أن تطلقوا سراحنا جميعا، وبدلا من ذلك نحن نعيش بفشلك  السياسي والأمني والعسكري بسبب الفضيحة التي قمت بها في السابع من أكتوبر، لأنه لم يكن هناك جيش هناك، ولم يأت أحد. لم يعتني بنا أحد، ونحن مواطنون أبرياء، مواطنون ندفع الضرائب لدولة إسرائيل.

وأضافت: نحن موجودين في السجن الآن، أنت تقتلنا، وتريد أن يقتلنا الجيش، لم يكفي عدد الإسرائيليين الذين قتلتهم، أطلقوا سراحنا، أطلقوا سراح مواطنيهم لتحرير السجناء. حررنا، حررنا، حررنا جميعًا. دعونا، دعونا نعود إلى عائلاتنا الآن الآن.
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