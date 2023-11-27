الإثنين 27 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

أسيرة إسرائيلية مفرج عنها: ابنتي اعتبرت نفسها ملكة في غزة

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الأسيرة المفرج عنها دنيال وابنتها إميليا

 

نشرت كتائب عز الدين القسام، اليوم الإثين، رسالة من إحدى الأسيرات المفرج عنهم برفقة ابنتها الطفلة، في صفقة تبادل الأسرى بين حماس والاحتلال الإسرائيلي، ضمن التهدئة الإنسانية في قطاع غزة، تشكر فيها كتائب القسام على حسن التعامل معهما خلال فترة أسرهما في قطاع غزة.

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وجاء في الرسالة التي نشرتها القسام على صفحتها على "تلغرام":

 

للجنرالات الذين رافقوني في الأسابيع الأخيرة
يبدو أننا سنفترق غداً، لكنني أشكركم من أعماق
قلبي .
على انسانيتكم غير الطبيعية التي أظهرتموها تجاه
ابنتي إميليا
كنتم لها مثل الأبوين، دعوتموها لغرفتكم في كل
فرصة أرادتها
هي تعترف بالشعور بأنكم كلكم أصدقاؤها ولستم
مجرد أصدقاء، وانما أحباب حقيقيون جيدون.
شكراً شكراً شكراً على الساعات الكثيرة التي كنتم
.
فيها كالمربية
شكراً لكونكم صبورين تجاهها وغمرتموها بالحلويات
والفواكه وكل شيء موجود حتى لو لم يكن متاحاً.
الأولاد لا يجب أن يكونوا في الأسر، لكن بفضلكم
وبفضل أناس آخرين طيبين عرفناهم في الطريق،
ابنتي اعتبرت نفسها ملكة في غزة ......
وبشكل عام تعترف بالشعور بأنها مركز العالم .
لم نقابل شخصاً في طريقنا الطويلة هذه من العنصر
وحتى القيادات إلا وتصرف تجاهها برفق، وحنان
وحب.
أنا للأبد سأكون أسيرة شكر لأنها لم تخرج من هنا مع
صدمة نفسية للأبد.
سأذكر لكم تصرفكم الطيب الذي منح هنا بالرغم من
الوضع الصعب الذى كنتم تتعاملون معه بأنفسكم
والخسائر الصعبة التي أصابتكم هنا في غزة.
يا ليت أنه في هذا العالم أن يقدر لنا أن نكون أصدقاء
طيبين حقاً
أتمنى لكم جميعاً الصحة والعافية ،،
صحة وحب لكم ولأبناء عائلاتكم.
شكراً كثير
دنيال و إميليا 

 

 


 

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