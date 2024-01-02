أسير سابع و4 من قليقلية ينضمون لمواكب شهداء الضفة

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فيما استشهد أربعة شبان فلسطينيين في منطقة الصفحة غرب بلدة عزون شرق مدينة قلقيلية شمالي الضفة الغربية، واصل الاحتلال عدوانه على غزة أمس ليشهد القطاع يوماً جديداً داميا.وفيما توشك الحرب في القطاع على إتمام شهرها الثالث، فعنوانها الأبرز هو المعاناة الإنسانية والأوضاع الكارثية، التي يعيشها الشعب الفلسطيني تحت وطأة القصف المتواصل للاحتلال والنزوح ونقص الطعام والشراب والإمدادات الطبية.وفي آخر التطورات، ذكر الإعلام الفلسطيني أمس بأن طائرات من الاحتلال شنت حزاما ناريا شرق خان يونس في جنوب قطاع غزة، وقال إن غارات وُصفت بالعنيفة تستهدف المدينة التي حول الاحتلال إليها جُل عمليتها البرية.وأضاف أن المدفعية الإسرائيلية قصفت أيضا مخيم المغازي وسط قطاع غزة، مشيراً أيضا إلى اشتباكات وصفها بالعنيفة بين جنود المقاومة الفلسطينية وعناصر من جيش الاحتلال في منطقتي التفاح والدرج شمال شرقي مدينة غزة.في الاثناء أطلقت زوارق حربية إسرائيلية تطلق قذائفها بكثافة باتجاه المحافظة الوسطى في قطاع غزة.وأكدت وزارة الصحة بغزة أن الحصيلة الإجمالية للعدوان تجاوزت 22 ألف شهيد، و57 ألف مصاب.في المقابل أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أنها أجهزت على قوة إسرائيلية راجلة شرق مخيم البريج وسط القطاع، في وقت نقلت فيه مروحيتان من الاحتلال المزيد من الجنود الجرحى إلى المسشتفيات، وفي الضفة الغربية، اغتالت قوات الاحتلال 4 شبان قرب مدينة قلقيلية، ونفذت اقتحامات جديدة شملت مدينة جنين ومخيمها، حيث خاض مقاومون اشتباكات عنيفة معها قبل أن تسحب آلياتها من المنطقة.وفيما يتعلق باقتحام قلقلية ذكر ناشطون بأن جنود الاحتلال اغتالوا الشبان الاربعة بعد محاصرتهم في منزل، وشهدت المنطقة اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال خلال الساعات الأخيرة، بينما أعلن جيش الاحتلال إصابة ضابط بجراح متوسطة خلال الاشتباكات.وأصيب شاب فلسطيني برصاص جيش الاحتلال في قلقيلية، وأظهرت صور نشرها ناشطون ومواقع إخبارية محلية على شبكات التواصل الاجتماعي قيام جنود الاحتلال بسحل الشاب الجريح والاعتداء عليه بالضرب.وقالت مصادر محلية إن قوة عسكرية كبيرة اقتحمت البلدة من عدة محاور، ودارت اشتباكات ومواجهات عنيفة، وأضافت أن قوات الاحتلال نفذت حملة مداهمات وتفتيش للمنازل والمحال التجارية.كما اقتحمت قوات الاحتلال مخيمي الجلزون شمال رام الله، وعين السلطان في أريحا بالضفة الغربية.وفي جنين، سحبت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح أمس آلياتها من المدينة ومخيمها عقب اشتباكات عنيفة مع مقاومين.وكانت قوات الاحتلال اقتحمت الليلة الماضية مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة من عدة مداخل، واندلعت اشتباكات في حارة الدمج غربي مخيم جنين بين قوات الاحتلال ومقاومين فلسطينيين.وقامت قوات الاحتلال بقطع التيار الكهربائي عن مخيم جنين ومحيطه بالتزامن مع إطلاق نار من قبل مقاومين فلسطينيين باتجاه الآليات المقتحمة.من جهة أخرى، عرضت منصات محلية فلسطينية مشاهد من اقتحام آليات الاحتلال لبلدة يعبد جنوب جنين، ومقاطع لمواجهات بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال عقب اقتحام مدينة سلفيت بالضفة الغربية المحتلة فجر أمس.واختطفت وحدات جيش الاحتلال المتوغلة شبانا فلسطينيين واستولت على سيارات مدنية، كما أطلقت قنابل دخانية عقب انسحابها من منطقة العين الواقعة قرب المدخل الشمالي للمدينة.وفي وقت سابق، نظمت كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي– مسيرة وعرضا عسكريا في مدينة جنين دعما لغزة والمقاومة.وتقدم المسيرة عشرات المسلحين من كتيبة جنين بمشاركة أهالي مدينة جنين، ورددوا هتافات نددت باستمرار مجازر الاحتلال الدموية في القطاع، ورددوا شعارات تؤكد التفافهم حول المقاومة وأجنحتها العسكرية. كما ندد المشاركون بالصمت والتآمر الدولي، حسب وصفهم، مشددين على استمرار المقاومة والجهاد من جنين حتى قطاع غزة.وبشأن الأسرى في زنازين الاحتلال حيث يحتجز آلاف الأسرى الفلسطينيين بظروف غير إنسانية، أكدت مصادر حقوقية فلسطينية وفاة أسير في سجن مجدو مساء أول من أمس ما يرفع عدد الأسرى الفلسطينيين الشهداء إلى 7، منذ بدء العدوان على غزة.وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني في بيان مشترك أول من أمس إن إدارة سجون الاحتلال نفّذت عملية اغتيال جديدة بحق الأسير عبد الرحمن باسم البحش (23 عاما) من نابلس في سجن مجدو، وهو معتقل منذ 31 أيار(مايو) 2022 ومحكوم بالسجن لمدة 35 شهرا. وأضاف البيان أن عبد الرحمن البحش سيصبح بذلك الشهيد السابع في سجون الاحتلال، بعد السابع من تشرين الأول (أكتوبر) 2023.-(وكالات)