أطباء بلا حدود: الفلسطينيون في جنين يموتون لعدم تمكنهم الوصول للمستشفيات

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أكدت منظمة "أطباء بلا حدود"، اليوم الخميس، أن الفلسطينيين في جنين يموتون جراء عدم قدرتهم الوصول إلى المستشفيات لتلقي العلاج، نتيجة العملية العسكرية الإسرائيلية المستمرة لليوم الثالث على التوالي.وأشارت المنظمة في بيان بحسب موقعها الرسمي، إلى أن جيش الاحتلال أطلق النار على سيارة إسعاف تابعة لها، أثناء نقل مريضة من المستشفى، ما أدى إلى إصابتها.وأضافت، أن طفلا "13 عاما" استشهد أمس الأربعاء، بعد أن حاول والده نقله إلى المستشفى سيرا على الأقدام، لأن المدرعات الإسرائيلية اعترضت سيارات الإسعاف.ودعت "أطباء بلا حدود" في بيانها إلى ضرورة توقف الهجمات وإطلاق النار على المستشفيات وسيارات الإسعاف.وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على مدينة جنين ومخيمها لليوم الثالث على التوالي، ما أسفر عن استشهاد 11 فلسطينيا وإصابة واعتقال المئات.