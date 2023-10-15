"أطباء بلا حدود" تخشى إبادة أهالي غزة

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حثّت منظمة أطباء بلا حدود، إسرائيل على "التحلي بالحد الأدنى من الإنسانية" في عدوانها العسكري المتواصل على قطاع غزة، مشيرة إلى أن الوضع في القطاع "غير مقبول".وقالت المنظمة في بيان إنها تخشى "إبادة" العاجزين عن النزوح من شمال قطاع غزة، مثل المرضى والجرحى والطاقم الطبي، بعد أن دعا جيش الاحتلال الإسرائيلي المواطنين الفلسطينيين إلى مغادرة المنطقة نحو جنوب غزة.وأضافت "بينما يقصف الجيش الإسرائيلي قطاع غزة دون ضبط للنفس منذ أسبوع، فإننا ندعو إلى التحلي بالحد الأدنى من الإنسانية".وقالت المنظمة إن إنذار الإخلاء الذي أصدرته إسرائيل إلى 1,1 مليون من سكان شمال غزة، في "منطقة مكتظة بالسكان أصلا، مع صعوبة شديدة في الحصول على الغذاء والماء والرعاية الصحية، هو أمر غير معقول وغير مقبول".وتابعت "نحن قلقون للغاية بشأن مصير من لن يتمكنوا من التنقل، مثل الجرحى والمرضى والطواقم الطبية، الذين نخشى أن تتم إبادتهم في ضوء التصريحات التي أدلت بها السلطات العسكرية الإسرائيلية".ودعت المنظمة التي تتخذ مقرا في مدينة جنيف السويسرية، إلى إنشاء مناطق آمنة في شمال القطاع، وإلى وقف لإطلاق النار. وفا