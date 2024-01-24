أطفال غزة.. بعد 110 أيام من العدوان بلا مدارس ولا طعام ولا دواء

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بعد 110 أيام من العدوان المتواصل على كافة مناطق قطاع غزة، وناهيك عن موت آلاف الاطفال بحرب الابادة التي يشنها الاحتلال، بات مئات آلاف الاطفال في القطاع، مصابون بجروح خطرة خلفت إعاقات جسدية ونفسية كبيرة، وسط غياب شبه تام للادوية والعلاجات، وجميعهم محرومون من أبسط مقومات الحياة، وعلى رأسها الغذاء، كما لم يحمل أي منهم كراريسه وكتبه بعد بداية العام الدراسي للذهاب للمدرسة كما كل أطفال العالم.وقد أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) أن جميع المدارس التابعة لها في قطاع غزة قد أغلقت بسبب الحرب، مما حرم 300 ألف طفل من التعليم.وأكد بيان مشترك أصدرته "الأونروا" ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم (اليونسكو) ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونسيف) بمناسبة اليوم العالمي للتعليم، أن أكثر من 625 ألف طالب قد حرموا من التعليم منذ بدء الحرب على غزة، في حين فقد 22 ألف مدرس وظائفهم في قطاع التعليم.وأكدت المنظمات، في بيانها، أن الحرب أدت إلى تضرر 75 % من المباني المدرسية في القطاع.ودعت لوقف الحرب في غزة، وشددت على ضرورة إنهاء الصراع لتمكين الطلاب والمعلمين الفلسطينيين من العودة الآمنة إلى التعليم.وأشار البيان إلى تضرر 75 % من المباني المدرسية في جميع أنحاء قطاع غزة، بسبب الحرب، بالإضافة إلى تعرض مؤسسات التعليم العالي أيضا لأضرار.وكانت وزارة التربية والتعليم، أعلنت استشهاد 4 آلاف و327 طالبا وطالبة، وإصابة 7 آلاف و819 آخرين، كما استشهد 231 معلما وإداريا، وأصيب 756 منهم بجروح مختلفة.وفيما يخص الصحة دعت منظمة الصحة العالمية إلى إنهاء الظروف التي وصفتها بـ"الجهنمية" التي يعيشها المدنيون والعاملون في مجال الرعاية الصحية في غزة.جاء ذلك في تدوينة نشرها مدير عام المنظمة الأممية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أول من أمس، عبر حسابه على منصة إكس.وأشار غيبريسوس إلى أن أكثر من 25 ألف شخص قتلوا في غزة (جراء عدوان الإحتلال الهمجي) خلال 3 أشهر فقط، و7 من أصل كل 10 منهم نساء وأطفال.ووصف المسؤول الأممي حياة 1.7 مليون شخص في غزة نزحوا وليس لديهم مكان آمن للعيش فيه بأنها مأساة مطلقة.وذكر أن منظمة الصحة العالمية وشركاءها وصلوا الاثنين الماضي إلى مستشفى الشفاء شمال غزة، ووزعوا 19 ألف لتر من الوقود.وأشار إلى أن الطرق المؤدية للمستشفى تعرضت لأضرار بالغة.ولفت غيبريسوس إلى أن هناك زيادة كبيرة في عدد العاملين بمجال الرعاية الصحية، ومعظمهم من المتطوعين، الذين يعملون في المستشفى في غزة، وأكد أنه معجب بهؤلاء العاملين.وأضاف أن ثلث المستشفيات فقط في شمال غزة بالكاد تعمل، وذكر أنه لا يوجد ما يكفي من الوقود والإمدادات الطبية والمياه النظيفة والغذاء، فضلا عن الكوادر الطبية المتخصصة لعلاج جميع المصابين.وقال غيبريسوس إن "هذه الظروف الجهنمية التي يعيشها المدنيون والعاملون في مجال الرعاية الصحية (في غزة) يجب أن تنتهي"، داعيا إلى وقف فوري لإطلاق نار.ومنذ السابع من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة، خلفت حتى أمس حوالي 25 ألفا و600 شهيدا و64 ألف مصابا، معظمهم أطفال ونساء، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة، حسب الأمم المتحدة.وأصبح الجوع المشكلة الأكثر إلحاحا من بين المشاكل العديدة التي تواجه مئات الآلاف من الفلسطينيين النازحين في غزة، خاصة الاطفال، إذ لا تقدم شاحنات المساعدات الا النزر اليسير من الاغذية، كما أن التوزيع غير متكافئ بسبب فوضى الحرب.وأوقف أشخاص يبحثون بيأس عن طعام بعض الشاحنات واستولوا على محتوياتها، في حين أن مساحات شاسعة من الأراضي المدمرة بعيدة عن متناول تلك الشاحنات لأن الطرق المؤدية إليها أصبحت ساحات قتال نشط.وحتى في رفح، التي يوجد بها معبر إلى مصر تدخل عبره شاحنات المساعدات، وهي منطقة طلب الجيش الإسرائيلي من المدنيين اللجوء إليها، فإن نقص الغذاء والمياه النظيفة شديد لدرجة أنه يفقد الناس أوزانهم ويجعلهم عرضة للأمراض.-(وكالات)