أكثر من 180 ألف وحدة سكنية في قطاع غزة تضررت جراء العدوان الإسرائيلي

اضافة اعلان

قال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، سلامة معروف، إن أكثر من 183 ألف وحدة سكنية جرى حصرها في قطاع غزة تضررت بفعل العدوان المستمر، وبنسبة 50 بالمئة من الوحدات السكنية في القطاع، منها أكثر من 28500 وحدة سكنية هدمها الاحتلال بشكل كامل أو باتت غير صالحة للسكن.ونوه إلى أن 77 مقراً حكومياً وعشرات المرافق العامة والخدماتية دمرها الاحتلال وألحق فيها ضررا كبيرا، فيما تعرّضت 188 مدرسة لأضرار متنوعة، منها 35 مدرسة خرجت عن الخدمة.وقال يستمر الاحتلال في استهداف شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي وأخرج عددا منها عن الخدمة.وأضاف يواصل الاحتلال استهدافه للكنائس والمساجد، حيث تضرر كليا 35 مسجداً، كما تضررت 3 كنائس بشكل بليغ.وأوضح أن استمرار جرائم الاحتلال بحق المدنيين يؤكد أن ما يقوم به هو محرقة صهيونية نازية ضد أهالي قطاع غزة والشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده، والتي تمتد من العدوان على فلسطين عام 1948م وحتى يومنا الحالي.وأكد أن ادعاء الاحتلال الإسرائيلي بسرقة الوقود من مقرات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" تكذبه الوقائع، حيث لم تتحدث عنها إدارة الوكالة، بل إنها أعلنت بشكل رسمي عن قرب إيقاف عملياتها في القطاع بسبب عدم إدخال الوقود للقطاع وقرب نفاده.وأضاف معروف، في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، أن أكاذيب الاحتلال حول كمية الوقود الموجودة في خزان معبر رفح من الجانب الفلسطيني، كذبتها جمعية أصحاب محطات الوقود ونؤكد مجدداً أنه لا يمكن استخراجها أو الاستفادة منها؛ لأنها معرضة للقصف من الاحتلال الذي هدد باستهداف أي شاحنة تتوجه لها.--(بترا)