أكثر من 2400 قتيل حصيلة جرائم العصابات في هايتي خلال العام 2023

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قالت المتحدثة باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، رافينا شمداساني، في جنيف اليوم الجمعة، إنّه "بين الأوّل من كانون الثاني و15 آب هذا العام، قُتل في هاييتي ما لا يقل عن 2439 شخصاً وجُرح 902 آخرون بسبب عنف العصابات".كما "خُطف 951 شخصا" في نفس الفترة بحسب شمداساني.ومع تصاعد الغضب إزاء عنف العصابات، حذرت المسؤولة الأممية من أن الزيادة المسجلة في حركات تحقيق العدالة الشعبية ومجموعات الدفاع الذاتي تتسبب في مزيد من العنف.وقالت "منذ 24 نيسان وحتى منتصف آب، أُعدم أكثر من 350 شخصا على أيدي سكان ومجموعات حراسة"، مضيفة أنه يشتبه بأن هذه الحصيلة تضم 310 من أفراد عصابات وشرطيا واحدا، وفق ما نقلته شبكة يورونيوز الإخبارية الأوروبية.وتأتي تصريحاتها بعد مقتل 30 شخصا في عنف العصابات في العاصمة بور او برنس هذا الأسبوع، وإصابة أكثر من 10 بجروح.وأضرمت النار في منازل في حي كارفور-فوي في تلك الهجمات كما لقي شرطيان حتفهما، بحسب حصيلة موقتة نشرتها "الشبكة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان".وتنتشر جرائم عنيفة في البلد من بينها الخطف مقابل فدية وسرقة السيارات والاغتصاب والسطو المسلح. وقد دفعت أعمال العنف في الأيام الماضية بنحو 5000 من أهالي الحي إلى الفرار، وفق السلطات.--(بترا)