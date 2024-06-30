 
الأحد 30 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

"نتنياهو" ينسف مساعي واشنطن لتعديل مقترحها ويتعهد بمواصلة عدوانه

أكثر من 3 آلاف طفل فلسطيني يواجهون شبح الموت جوعا بغزة

طفال غزيون ينتظرون دورهم للحصول على مياه الشرب.-(ارشيفية)
طفال غزيون ينتظرون دورهم للحصول على مياه الشرب.-(ارشيفية)
عمان - سارع رئيس حكومة الاحتلال، "بنيامين نتنياهو"، إلى نسف مساعي واشنطن لتعديل مقترحها بتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذلك بتأكيد مواصلته الحرب، على وقع تشييع جثمان طفل فلسطيني جديد ينضم إلى 40 طفلاً استشهدوا بسبب الجوع والحصار الذي يفرضه الاحتلال على القطاع وعراقيله أمام وصول المساعدات الإنسانية.اضافة اعلان
ومجدداً؛ تعهد "نتنياهو" بالاستمرار بالعدوان ضد غزة حتى زعم هزيمة حركة "حماس"، في حين يُواجه أكثر من 3 آلاف طفل آخرين شبح الموت جوعاً ليكون مصيرهم مشابهاً للطفل محمد كلوب ذي التسعة ربيعاً الذي استشهد جراء سياسة "التجويع" التي يواصل الاحتلال استخدامها بالتزامن مع إغلاق المعابر ووضعه القيود أمام دخول المساعدات الغذائية والدوائية. 
يأتي ذلك في ظل التغييرات التي تدفع بها إدارة الرئيس الأميركي "حو بايدن" على المقترح الذي كان قد عرضه سابقاً ويتألف من 3 مراحل تنتهي بإرساء "هدوء مستدام" في قطاع غزة.
والجزء الذي تعتزم إدارة بايدن تعديله في المقترح يتعلق بالمفاوضات التي من المفترض أن تبدأ خلال تنفيذ المرحلة الأولى من أجل تحديد شروط الانتقال للمرحلة الثانية من الاتفاق، حيث صاغت واشنطن من جديد البند الـ8 من أجل سد الفجوة بين الاحتلال وحركة "حماس"، لجهة قبول المقترح الجديد.
وقد قدمت إدارة الرئيس "بايدن" في الأيام الأخيرة صياغة جديدة للبند 8 من مقترح اتفاق وقف إطلاق النار بين الاحتلال وحركة "حماس" لمحاولة سد الفجوات والتوصل إلى الاتفاق.
ويتعلق هذا الجزء من الاتفاق بالمفاوضات التي من المفترض أن تبدأ بين الاحتلال و"حماس" خلال تنفيذ "المرحلة الأولى" من الصفقة من أجل تحديد الشروط الدقيقة للمرحلة الثانية منها، والتي تتضمن التوصل إلى "استقرار وهدوء مستدام" في قطاع غزة.
من جانبها؛ أكدت حركة "حماس" موقف المقاومة الفلسطينية بالتعامل بإيجابية مع كل مبادرة تتضمن وقفاً كاملاً ونهائياً لإطلاق النار في قطاع غزة، وانسحاباً كاملاً لجيش الاحتلال من القطاع، وعودة النازحين الفلسطينيين إلى أماكنهم، وبدء مرحلة إعادة الإعمار، واتفاقاً جاداً لتبادل الأسرى.
أما "نتنياهو" فقد سارع لنسف جهود الوسطاء للتهدئة؛ وذلك بتأكيد الالتزام بالقتال حتى تحقيق جميع الأهداف، وهي القضاء على "حماس" وعودة جميع الأسرى لدى المقاومة الفلسطينية، والتأكد بأن غزة لن تشكل تهديداً للكيان المحتل، والعودة الآمنة للمستوطنين في الجنوب والشمال إلى أماكنهم"، وفق مزاعمه.
وزعم "نتنياهو"، في تصريح له أمس، أن "حماس" هي التي تقف عقبة أمام "صفقة" تبادل الأسرى، معتبراً بأنه لا تغيير في موقف الكيان المحتل من الخطة التي طرحها الرئيس الأميركي جو بايدن، غير "حماس" هي العقبة الوحيدة أمام إطلاق سراح الأسرى، بحسب زعمه.
وذكر أنه "ومن خلال مزيج من الضغط السياسي والضغط العسكري، وفوق كل شيء الضغط العسكري، سوف نعيد جميع الأسرى المائة والعشرين، الأحياء والأموات على حد سواء". 
وفي وقت سابق، وعد "نتنياهو"، أعضاء الكنيست بعدم إنهاء الحرب في غزة حتى استعادة جميع الأسرى، والقضاء على "حماس". غير أن حكومة "نتنياهو"، وفق وسائل إعلام الاحتلال نقلا عن مسؤول صهيوني رفيع المستوى، ترصد إمكانية حصول تغيير في موقف حركة "حماس" في إطار المفاوضات الرامية للتوصل إلى صفقة تبادل أسرى بموجب اتفاق على وقف إطلاق النار في غزة.
وأشارت إلى عدم حدوث اختراق في المفاوضات غير المباشرة بين الاحتلال وحركة "حماس" التي ترعاها واشنطن ولا تفاؤل خاصا في الكيان المحتل إزاء ما قد تسفر عنه الخطوة الأميركية.
وزعمت وسائل إعلام الاحتلال بأنه "إذا وافقت "حماس" على الصياغة الجديدة التي قدمتها الولايات المتحدة فسوف يسمح ذلك بإتمام الصفقة" علما أن القيادي في حماس أسامة حمدان، قال إنه لا يوجد أي تطور جديد حقيقي في المفاوضات. وزعمت بأن حكومة الاحتلال "لا تعتزم الاعتراض على التغييرات التي تدفع بها إدارة "بايدن" لإحداثها في بنود وصيغة المقترح المطروح" ووصفتها بأنها تغييرات هامشية لا تتعلق بالمرحلة الأولى من الاتفاق والتي تتضمن الإفراج عن "الفئة الإنسانية" من الأسرى.
وفي الأثناء؛ ندد الفلسطينيون بتصريحات الوزير في حكومة الاحتلال، المتطرف "ايتمار بن غفير"، التي يدعو فيها إلى قتل الأسرى الفلسطينيين وإعدامهم بالرصاص.
وقد أدان رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، روحي فتوح، تصريحات العنصري "بن غفير"، مطالباً مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق في جميع الانتهاكات وعمليات القتل التي راح ضحيتها عشرات الأسرى الفلسطينيين، وكذلك عمليات التعذيب في السجون السرية التي يتعرض لها الأسرى الفلسطينيون، خاصة الأطفال والنساء، والتي نتج عنها بتر أعضاء، وإعدامات.
وأضاف فتوح، في تصريح له أمس، أن ما يحدث من ممارسات انتقامية ضد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، خاصة سجن سدي تيمان الرهيب، يتطلب التدخل الفوري من المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان، ومجلس حقوق الإنسان لوقف هذه الممارسات الإجرامية بحق الأسرى الفلسطينيين.
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