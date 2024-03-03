الأحد 03 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

أكثر من 40 غارة إسرائيلية على مدينة حمد والقرارة ودير البلح في قطاع غزة

قصف اسرائيلي على غزة
قصف اسرائيلي على غزة
استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي، منتصف الليلة، مناطق مدينة حمد والقرارة ودير البلح في قطاع غزة بما يزيد عن 40 غارة.
وتحدثت وسائل إعلام عن أحزمة نارية استهدفت عشرات المنازل والأراضي في تلك المناطق، وكذلك تحركات للآليات العسكرية الإسرائيلية في شرق بلدة القرارة.اضافة اعلان
ولفتت قناة الأقصى التابعة لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) لوجود أحزمة نارية أيضا في محيط مستشفى ناصر في خان يونس.
وأشار إلى إطلاق نار وقذائف مدفعية بشكل مكثف على أبراج مدينة حمد التي تؤوي مئات العائلات في خان يونس، وغارة جوية إسرائيلية عنيفة تستهدف مدينة رفح جنوب قطاع غزة
وأدى قصف إسرائيلي لمنزل وسط مخيم جباليا في شمال قطاع غزة إلى استشهاد وجرح عدد من السكان.
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