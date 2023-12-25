الإثنين 25 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

أكثر من 50 ألف مهاجر دخلوا الولايات المتحدة بشكل غير قانوني خلال 5 أيام

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مهاجرون

كشفت بيانات صادرة عن السلطات الفيدرالية الأمريكية أن ما يقرب من 50 ألف مهاجر دخلوا إلى الولايات المتحدة بشكل غير قانوني خلال خمسة أيام الأسبوع الماضي.

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وأفادت شبكة "سي بي إس" نقلا عن بيانات من السلطات الفيدرالية، أنه في خمسة أيام فقط الأسبوع الماضي، تعاملت دوريات الحدود مع ما يقرب من 50 ألف مهاجر دخلوا الولايات المتحدة بشكل غير قانوني".


ووفقا لتقرير بثته شبكة "سي بي إس" تم تسجيل تدفق المهاجرين الجدد على طول الحدود الجنوبية وفي المدن الأمريكية الكبرى، حيث يتم نقل طالبي اللجوء بأعداد كبيرة.


وتجري الإدارة الأمريكية مباحثات لتشديد سياسة الهجرة وتعزيز أمن الحدود مع المكسيك، وتواجه في ذلك معارضة من الجمهوريين في الكونغرس الذين يرفضون الموافقة على مخصصات إضافية لصالح أوكرانيا دون ذلك. وكالات 


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