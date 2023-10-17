أكثر من 500 شهيد في استهداف المستشفى المعمداني - فيديو

قال المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة أشرف القدرة، مساء الثلاثاء، إن أكثر من 500 فلسطيني استشهدوا في استهداف المستشفى المعمداني.

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وكان المكتب الإعلامي الحكومي في غزة قد قال، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف ساحة مستشفى في وسط مدينة غزة.

وفي نفس السياق كان المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة صرح أن أكثر من 300 شهيد في قصف المستشفى الأهلي المعمداني. - وكالات