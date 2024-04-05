"أكسيوس": بايدن فاجأ نتنياهو بطلب وقف القتال خارج صفقة "الرهائن"

قال موقع "أكسيوس" الإخباري الأميركي عن مسؤول إسرائيلي رفيع ومصادر مطلعة، أن نتنياهو ومساعدوه فوجئوا بطلب بايدن وقف القتال خارج سياق صفقة "الرهائن".

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وأضاف ان بايدن أنذر نتنياهو بأن الإدارة لن تتمكن من دعمه ما لم تغير إسرائيل مسارها في غزة.



وبين ان الاتصال الأخير بين بايدن ونتنياهو كان الأصعب منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي من حيث اللهجة والمضمون.



واشار ان بايدن لم يحدد مظاهر فقدان الدعم الأميركي، ولم يذكر إمكانية وقف شحنات الأسلحة لإسرائيل.



وبين ان إدارة بايدن أوضحت أنها تعتقد بوجوب وقف إطلاق النار لـ6 أسابيع مقابل إطلاق "الرهائن".



و أكد نتنياهو أن وقف القتال يجب أن يأتي ضمن اتفاق لإطلاق سراح "الرهائن" في غزة.-(وكالات)