أكسيوس: بايدن يقول لنتنياهو إنه لن يشارك في الحرب على غزة لمدة عام

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كشف مسؤولون أمريكيون أنّ الرئيس جو بايدن ضغط، الأسبوع الماضي، على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لتقليص ما تصفه واشنطن وتل أبيب بالعملية العسكرية الإسرائيلية في غزة ، مشددًا على أنه لن يشارك فيها لمدة عام من الحرب، وفقاً لما ذكره موقع “أكسيوس”.وبحسب ما ورد، تعكس تعليقات بايدن خلال المكالمة، التي جرت يوم الجمعة الماضي، القلق الأمريكي المتزايد بشأن استمرار الحرب ورغبة بايدن في رؤيتها تنتهي قبل فترة طويلة من انتخابات نوفمبر .وقال أحد مستشاري بايدن إنّ البيت الأبيض يشعر بقلق بالغ بشأن خسارة الناخبين الشباب ، الذين يعارض الكثير منهم سياسة الرئيس بشأن حرب غزة.وقال مصدر مقرب من البيت الأبيض إنّ بايدن لا يمكنه أن يتحمل الحرب وعدد القتلى المتزايد لمواصلة الهيمنة على دورة الأخبار مع اقتراب موعد الانتخابات.وكشف مسؤول أمريكي أن ما لا يقل عن ثلث مكالمة بايدن التي استمرت 40 دقيقة مع نتنياهو في 19 كانون الثاني (يناير) ركزت على الجدول الزمني الإسرائيلي للانتقال إلى عمليات منخفضة الشدة عبر قطاع غزة واستراتيجية الحرب الإسرائيلية ككل.وكان نتنياهو قد قال في اليوم السابق إن الحرب ستستمر ” لأشهر كثيرة أخرى “. وفي حديثه مع نتنياهو حول هذا التعليق، حث بايدن نتنياهو على التحرك بشكل أسرع نحو عمليات منخفضة الكثافة من شأنها أن تقلل عدد الضحايا المدنيين، حسبما قال مسؤولان أمريكيان.وقال المسؤولون الأمريكيون إن بايدن سأل نتنياهو عدة مرات عن خطته واستراتيجيته في غزة، وقال إنه لا يفهم “الوضع النهائي” الذي يتصوره نتنياهو للقطاع.وأضاف المسؤولون أن نتنياهو أبلغ بايدن أن الانتقال إلى قتال منخفض الحدة حدث في شمال غزة وسيحدث في الجنوب، لكن إسرائيل تحتاج إلى وقت أطول مما اعتقدت في البداية.وزعم نتنياهو أيضًا إن حماس ستعود إذا غادرت القوات الإسرائيلية غزة الآن.و خلال المكالمة، طلب بايدن من نتنياهو السماح لبعثة تابعة للأمم المتحدة بالذهاب إلى شمال غزة لتقييم ظروف العودة المستقبلية للمدنيين الفلسطينيين، وفقًا لمصدر مطلع على المحادثة.كما طلب بنقل الدقيق عبر ميناء أشدود الإسرائيلي (الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948) إلى غزة، وأن تساعد إسرائيل في تسهيل تسليم المساعدات من الأردن عبر معبر “كرم أبو سالم” الحدودي بين إسرائيل والجزء الجنوبي من القطاع.وقال المصدر إن نتنياهو وافق على الطلبات الثلاثة. لكن من غير الواضح متى قد تتحرك إسرائيل بشأنها.و قال مصدر مطلع على المكالمة إن جزءًا كبيرًا من المكالمة بين نتنياهو وبايدن ركز على المحادثات الجارية بهدف التوصل إلى اتفاق لتأمين إطلاق سراح أكثر من 130 رهينة ما زالوا محتجزين في غزة. .واعترف المسؤولون الأمريكيون بأن التوصل إلى اتفاق جديد بشأن الرهائن قد يكون السبيل الوحيد الذي يمكن أن يؤدي إلى وقف إطلاق النار في غزة.وزار بريت ماكغورك، كبير مستشاري بايدن لشؤون الشرق الأوسط، مصر وقطر هذا الأسبوع لمناقشة المفاوضات بشأن الرهائن.وبحسب ما ورد، أصبح بايدن يشعر بالإحباط بشكل متزايد من نتنياهو في الأسابيع الأخيرة.