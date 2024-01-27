الأحد 28 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

أكسيوس: بايدن يقول لنتنياهو إنه لن يشارك في الحرب على غزة لمدة عام

إدارة بايدن أبدت "انزعاجها الشديد" من الأعداد الكبيرة للمدنيين الذين يفقدون حياتهم
إدارة بايدن أبدت "انزعاجها الشديد" من الأعداد الكبيرة للمدنيين الذين يفقدون حياتهم
كشف مسؤولون أمريكيون أنّ الرئيس جو بايدن ضغط، الأسبوع الماضي، على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لتقليص ما تصفه واشنطن وتل أبيب بالعملية العسكرية الإسرائيلية في غزة ، مشددًا على أنه لن يشارك فيها لمدة عام من الحرب، وفقاً لما ذكره موقع “أكسيوس”.اضافة اعلان
وبحسب ما ورد، تعكس تعليقات بايدن خلال المكالمة، التي جرت  يوم الجمعة الماضي، القلق الأمريكي المتزايد بشأن استمرار الحرب ورغبة بايدن في رؤيتها تنتهي قبل فترة طويلة من انتخابات نوفمبر .
وقال أحد مستشاري بايدن إنّ البيت الأبيض يشعر بقلق بالغ بشأن خسارة الناخبين الشباب ، الذين يعارض الكثير منهم سياسة الرئيس بشأن حرب غزة.
وقال مصدر مقرب من البيت الأبيض إنّ بايدن لا يمكنه أن يتحمل الحرب وعدد القتلى المتزايد لمواصلة الهيمنة على دورة الأخبار مع اقتراب موعد الانتخابات.


وكشف مسؤول أمريكي أن ما لا يقل عن ثلث مكالمة بايدن التي استمرت 40 دقيقة مع نتنياهو في 19 كانون الثاني (يناير) ركزت على الجدول الزمني الإسرائيلي للانتقال إلى عمليات منخفضة الشدة عبر قطاع غزة واستراتيجية الحرب الإسرائيلية ككل.
وكان نتنياهو قد قال في اليوم السابق إن الحرب ستستمر ” لأشهر كثيرة أخرى “. وفي حديثه مع نتنياهو حول هذا التعليق، حث بايدن نتنياهو على التحرك بشكل أسرع نحو عمليات منخفضة الكثافة من شأنها أن تقلل عدد الضحايا المدنيين، حسبما قال مسؤولان أمريكيان.
وقال المسؤولون الأمريكيون إن بايدن سأل نتنياهو عدة مرات عن خطته واستراتيجيته في غزة، وقال إنه لا يفهم “الوضع النهائي” الذي يتصوره نتنياهو للقطاع.
وأضاف المسؤولون أن نتنياهو أبلغ بايدن أن الانتقال إلى قتال منخفض الحدة حدث في شمال غزة وسيحدث في الجنوب، لكن إسرائيل تحتاج إلى وقت أطول مما اعتقدت في البداية.
وزعم نتنياهو أيضًا إن حماس ستعود إذا غادرت القوات الإسرائيلية غزة الآن.
و خلال المكالمة، طلب بايدن من نتنياهو السماح لبعثة تابعة للأمم المتحدة بالذهاب إلى شمال غزة لتقييم ظروف العودة المستقبلية للمدنيين الفلسطينيين، وفقًا لمصدر مطلع على المحادثة.
كما طلب بنقل الدقيق عبر ميناء أشدود الإسرائيلي (الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948)  إلى غزة، وأن تساعد إسرائيل في تسهيل تسليم المساعدات من الأردن عبر معبر “كرم أبو سالم” الحدودي بين إسرائيل والجزء الجنوبي من القطاع.

وقال المصدر إن نتنياهو وافق على الطلبات الثلاثة. لكن من غير الواضح متى قد تتحرك إسرائيل بشأنها.
و قال مصدر مطلع على المكالمة إن جزءًا كبيرًا من المكالمة بين نتنياهو وبايدن ركز على المحادثات الجارية بهدف التوصل إلى اتفاق لتأمين إطلاق سراح أكثر من 130 رهينة ما زالوا محتجزين في غزة. .
واعترف المسؤولون الأمريكيون بأن التوصل إلى اتفاق جديد بشأن الرهائن قد يكون السبيل الوحيد الذي يمكن أن يؤدي إلى وقف إطلاق النار في غزة.
وزار بريت ماكغورك، كبير مستشاري بايدن لشؤون الشرق الأوسط، مصر وقطر هذا الأسبوع لمناقشة المفاوضات بشأن الرهائن.
وبحسب ما ورد،  أصبح بايدن يشعر بالإحباط بشكل متزايد من نتنياهو في الأسابيع الأخيرة.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
اعتقالات الاحتلال

قوات الاحتلال تقتحم بلدة الشيوخ بالخليل وتعتقل 4 مواطنين

منذ7 ساعة
عملية تبادل أسرى بين حماس والكيان-(وكالات)

إعلام أميركي: اتفاق مرتقب بين "إسرائيل" وحماس

منذ7 ساعة
20 مدينة إسبانية تتظاهر للمطالبة بوقف العدوان الاسرائيلي على غزة

20 مدينة إسبانية تتظاهر للمطالبة بوقف العدوان الاسرائيلي على غزة

منذ8 ساعة
510176

المفوض العام للأونروا: قرارات وقف تمويل الوكالة صادمة

منذ8 ساعة
جيش-الإحتلال-750x430-1.png-f677f6b3-e2fa-40a1-800b-f5f854a666ae

الاحتلال يقتحم بلدة قباطية وسط اندلاع مواجهات

منذ9 ساعة
وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

إعلام عبري عن وزير مالية الإسرائيلي: سيكون هناك حكومة عسكرية في غزة

منذ10 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

ثمن الحرب لن يدفعه الفلسطينيون فقط

ماهر أبو طير |اليوم

قرار لاهاي: انتصار تاريخي لفلسطين

علاء الدين أبو زينة |اليوم
سلامة الدرعاوي

خطوات متسارعة

سلامة الدرعاوي |اليوم

أقل مما يجب وأكثر من التوقع

د.نهلا عبدالقادر المومني |اليوم

هل تلمع نجوم الفنادق في 2024؟

نضال المجالي |اليوم
ترجمات
1706350268426397800

كيف يرتبط تطوير غاز بحر غزة بالاجتياح الإسرائيلي‏ للقطاع؟

ترجمات | منذ15 ساعة
1706350853756409300

الخلافات الداخلية تحد من خيارات نتنياهو مع واشنطن

ترجمات | منذ15 ساعة
1706185540164526500

غزة.. المرافقة الإعلامية للإبادة الجماعية

ترجمات |26 كانون الثاني 2024
1706185540264526700

مشروع آلون الأبدي

ترجمات |26 كانون الثاني 2024
وزير الأمن الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير يؤدي طقوسًا دينية عند حائط المبكى، القدس المحتلة - (أرشيفية)

مجتمع عسكريتاري: تشوهات التاريخ والواقع في أسس الهوية الإسرائيلية (3-3)

ترجمات |24 كانون الثاني 2024
الرئيس الأميركي جو بايدن يحتضن بنيامين نتنياهو في زيارته لإسرائيل بعد هجوم 7 تشرين الأول (أكتوبر) 2023 - (المصدر)

نتنياهو يرتكب خطأ فادحا برفضه حل الدولتين

ترجمات |24 كانون الثاني 2024
 