الأحد 28 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

أكسيوس: مقترح إسرائيلي جديد لإبرام صفقة مع حماس

عملية تبادل أسرى سابقة-(أرشيفية)
عملية تبادل أسرى سابقة - (أرشيفية)
أكد مسؤولون إسرائيليون لموقع "أكسيوس" الأميركي وجود مقترح إسرائيلي جديد لصفقة مع حركة المقاومة الإسلامية "حماس" تشمل إطلاق الأسرى مقابل "تهدئة طويلة الأمد" في قطاع غزة.اضافة اعلان

وكتب "أكسيوس" أن المقترح الإسرائيلي الجديد لصفقة تبادل الأسرى المحتملة مع حماس يتضمن الرغبة في مناقشة استعادة الهدوء طويل الأمد في قطاع غزة بعد الإفراج الأولي عن الأسرى.

وذكرت المصادر الإسرائيلية للموقع الأميركي أن المقترح الجديد تم وضعه من قبل فريق التفاوض الإسرائيلي مع وفد المخابرات المصرية.

وفي وقت سابق، أعلنت حماس تلقيها ردا رسميا من الاحتلال بشأن موقف الحركة الفلسطينية من صفقة تبادل الأسرى الذين أسرتهم الحركة يوم 7 أكتوبر من العام الحالي، وأنها ستدرس المقترح.

تجدر الإشارة إلى أن الإدارة الأميركية رفضت قبل أيام قليلة الاقتراحات التي قدمتها حركة "حماس" والتي تشمل نقاطا عدة؛ من بينها هدنة مع الاحتلال لمدة 5 سنوات على الأقل.

وكانت وسائل إعلام ذكرت في وقت سابق أن حماس تدرس مقترحا يتضمن وقف إطلاق النار لمدة 6 أسابيع في قطاع غزة وتبادل النساء والأطفال الذين اختطفتهم الحركة مقابل إطلاق 900 أسير فلسطيني. (RT)
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