الأربعاء 28 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

المقاومة الفلسطينية: الأولوية لوقف العدوان وإنهاء الحصار وإدخال المساعدات

"ألغام" نتنياهو في طريق "صفقة" التبادل تعرقل التصور الأميركي لاتفاق قبل رمضان

الشهيد أحمد دراغمة على أكتاف مشيعيه قبل مواراته الثرى بمدينة طوباس-(وكالات)
الشهيد أحمد دراغمة على أكتاف مشيعيه قبل مواراته الثرى بمدينة طوباس-(وكالات)
عمان- تُسابق الجهود الدبلوماسية الزمن للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة قبل حلول شهر رمضان الفضيل، وفق التصور الأميركي الذي لا يجد أصداء إيجابية لدى حكومة الاحتلال التي تضع "ألغاماً" غير قليلة أمام مفاوضات صفقة تبادل الأسرى، بينما تحرص حركة "حماس" على خفض سقف التوقعات، ما لم تضمن إنهاء العدوان وإدخال المساعدات الإنسانية وإطلاق برنامج الإعمار بدون قيود إسرائيلية.اضافة اعلان
وعلى وقع تشييع جثامين ثلاثة شهداء فلسطينيين بالضفة الغربية في إطار تصعيد الاحتلال الخطير؛ فإن المقاومة الفلسطينية أكدت بأن حكومة الاحتلال تماطل بشأن اتفاق باريس وقضايا المرحلة الأولى، بينما تلقت حركة "حماس" أفكار الوسطاء وتقوم بدراسة مسودة مقترح محادثات باريس، التي تدور حول هدنة لمدة 40 يوماً وصيغة عشرة إلى واحد لتبادل الأسرى.
واعتبرت "حماس" أن "المسودة مقترح أميركي بهدف إعطاء (رئيس حكومة الحرب بنيامين) "نتنياهو" المزيد من الوقت للتجهيز لهجوم جديد".
وفي وقت سابق من أمس؛ أعرب الرئيس الأميركي، "جو بايدن"، عن أمله بأن يبدأ وقف إطلاق النار في قطاع غزة بحلول بداية الأسبوع المقبل، معلناً أن حكومة الاحتلال وافقت على عدم القيام بأنشطة عسكرية في القطاع خلال شهر رمضان.
وقال بايدن، في تصريحات بثتها شبكة "إن بي سي" الأميركية أمس، إن حكومة الاحتلال "التزمت بتمكين الفلسطينيين من الإخلاء من رفح، جنوباً، قبل تكثيف حملتها هناك لتدمير حماس"، كما أن هناك اتفاقاً من حيث المبدأ على وقف إطلاق النار بين الجانبين أثناء إطلاق سراح الأسرى.
وعلى الرغم من التفاؤل الحذر الذي أبداه بعض المسؤولين الإسرائيليين بشأن إمكانية التوصل إلى صفقة مع حركة "حماس" في قطاع غزة قبل حلول شهر رمضان، بناء على تفاهمات باريس الثانية نهاية الأسبوع الماضي، فإن "نتنياهو" قد يضع بعض العراقيل، على غرار ما فعله بعد لقاء باريس الأول، ولقاء القاهرة أيضاً.
فقد أتت مفاوضات باريس بعد تفاؤل الوسطاء من المحادثات السابقة في القاهرة، التي عمل "نتنياهو" على إجهاضها برفضه إرسال الوفد الإسرائيلي لاستكمالها، رغم المؤشرات الإيجابية التي أبلغه بها الوفد في حينه، ورغم إصرار واشنطن على التوصل إلى صفقة قبل رمضان.
كما تشكل "وثيقة نتنياهو" لمرحلة ما بعد العدوان على قطاع غزة، والتي كشف عنها قبل أيام، "لغماً" في طريق مفاوضات تبادل الأسرى، إزاء التزامه بمواصلة الحرب للقضاء على "حماس"، بما يعني استئناف القتال، ومحدودية فرص تحقيق وقف دائم لإطلاق النار. 
في حين قال القيادي في حركة "حماس"، أسامة حمدان، إن "تسريب تفاصيل الوثيقة يستهدف الضغط وخلق حالة من الوهن لدى الفلسطينيين"، موضحاً بأن "الاحتلال رفض الاتفاق على المسودة التي تقدمت بها الولايات المتحدة"، والتي تعد، إلى جانب الأرقام المذكورة، مراوغة من قبل الاحتلال لحفظ ماء وجهه وللخروج من كل الالتزامات".
وشدد على أن "الأولوية لوقف العدوان وإنهاء الحصار وإدخال المساعدات وإطلاق برنامج لإعمار غزة بدون قيود إسرائيلية، ثم يأتي لاحقًا تبادل الأسرى، وما لم يتم وقف المجاعة في غزة وإنهاء العدوان لن نقبل أن تستمر الأمور على هذا النحو".
وأشار إلى أن "الإدارة الأميركية تحاول التأثير عبر تسريباتها على الرأي العام الفلسطيني، فيما يمارس الرئيس الأميركي، "جو بايدن"، النفاق السياسي ويشارك في جريمة قتل الفلسطينيين".
وتتضمن مسودة المقترح من محادثات باريس بشأن الهدنة في غزة، وقفاً لجميع العمليات العسكرية لمدة 40 يوماً ومبادلة أسرى فلسطينيين بأسرى إسرائيليين بنسبة 10 إلى 1، فيما سيتم، بموجب وقف إطلاق النار المقترح، إصلاح المستشفيات والمخابز في غزة وإدخال 500 شاحنة مساعدات يومياً، وتوفير آلاف الخيام والمنازل المؤقتة.
وينص مقترح باريس على إطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين من النساء والأطفال تحت 19 عاماً وكبار السن مقابل الإفراج عن عدد من الأسرى الفلسطينيين، والسماح بالعودة التدريجية للمدنيين النازحين إلى شمال القطاع، باستثناء الرجال في سن الخدمة العسكرية.
كما تنص المسودة على أن تقوم "حماس"بإطلاق سراح 40 من الأسرى الإسرائيليين، بينهم نساء وقصر وتحت سن 19 عاماً وكبار سن فوق 50 عاماً ومرضى، بينما ستطلق حكومة الاحتلال سراح نحو 400 أسير فلسطيني بدون إعادة اعتقالهم.
وأفادت وسائل إعلام الاحتلال أن حكومة الحرب تنتظر تلقي الرد الرسمي لحركة "حماس" على المقترح الذي تم التوصل إليه في محادثات باريس، التي عقدت بمشاركة أميركية إسرائيلية مصرية قطرية، يوم الجمعة الماضي.
وفي الأثناء؛ يواصل الاحتلال عدوانه ضد قطاع غزة بارتكاب 11 مجزرة ضد العائلات الفلسطينية، راح ضحيتها 96 شهيداً و172 جريحاً خلال الساعات الـ24 الماضية، مما يؤدي لارتقاء 29878 شهيداً و70215 جريحاً، منذ السابع من شهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، وفق وزارة الصحة الفلسطينية بغزة.
وقالت "الصحة الفلسطينية" إنه لا تزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.
في غضون ذلك؛ شيع الفلسطينيون جثامين الشهداء الثلاثة الذين ارتقوا أمس برصاص قوات الاحتلال في مدينة طوباس، ومخيم الفارعة جنوب المدينة.
وفي وقت لاحق من مساء أمس قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان إن طواقمها استلمت شهيدا سقط برصاص الاحتلال على حاجز مزموريا بين بيت لحم والقدس المحتلة، ونقل لمستشفى الحسين ببيت لحم جنوب الضفة، إلا أنها لم تذكر اسمه.
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