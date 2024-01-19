الجمعة 19 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

ألمانيا تخفف شروط الحصول على جنسيتها

المانيا
ألمانيا
برلين- صادق النواب الألمان، الجمعة، على قانون يخفّف شروط الحصول على الجنسية، ويوسّع إمكانية حمل جنسيتين للحدّ بشكل ملحوظ من نقص العمالة الذي تعاني منه أكبر قوة اقتصادية في أوروبا.اضافة اعلان
وسيكون من الممكن الآن التقدّم بطلب للحصول على الجنسية الألمانية، بعد خمس سنوات من الإقامة في البلاد، بدلاً من ثماني سنوات حالياً، وذلك بموجب هذا النص الذي تدعمه حكومة المستشار أولاف شولتس، وصادق عليه مجلس النواب.
كذلك، سيفتح القانون المجال أمام إمكانية حصول مزيد من الأشخاص على جنسية مزدوجة، الأمر الذي يشكّل فرصة بالنسبة للجالية التركية الكبيرة في ألمانيا، والتي تضمّ حوالي 1.5 مليون شخص.
وقال شولتس:«في الولايات المتحدة، من الطبيعي تماماً أن نقول عن شخص إنه ألماني أمريكي.أعتقد أنّ هذا الشعور بكونك ألمانياً وإيطالياً أو ألمانياً وتركياً يتوافق مع واقع العديد من مواطنينا في هذا البلد.الاعتراف بذلك ينم عن الاحترام».
وتقتصر الجنسية المزدوجة حتى الآن على مواطني الاتحاد الأوروبي، وسويسرا. من جهتها، أكّدت وزيرة الداخلية الاشتراكية الديمقراطية نانسي فيزر، بعد إقرار القانون، أنّ «إصلاحنا حاسم بالنسبة للوضع الاقتصادي الألماني».
وأضافت: «نحن في خضمّ منافسة عالمية لجذب أفضل العقول. نحن بحاجة ماسة إلى العمالة الماهرة في العديد من قطاعات اقتصادنا».
وتشهد ألمانيا، التي يبلغ عدد سكانها حوالى 82 مليون نسمة، شيخوخة ديموغرافية مّا يؤدي إلى تفاقم مشاكل نقص العمالة.  أ ف ب
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
000_33ZD9H2_0-scaled-1-1536x1024

بدء عودة خدمة الاتصالات تدريجيا في مناطق من قطاع غزة

منذ 35 دقيقة
شبان فلسطينيون يسعفون مصابا جراء القصف في قطاع غزة - (وكالات)

"الإبادة الجماعية" تتواصل في غزة.. أكثر من ألف شهيد في أسبوع

منذ 52 دقيقة
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - (أرشيفية)

عهد نتنياهو انتهى وانفجار سياسي صهيوني قريبا

منذ 52 دقيقة
أطفال فلسطينيون يلعبون بجوار مخيم للنازحين في جنوب القطاع.-(وكالات)

فلسطينيون بمحور فيلادلفيا: نعيش أكثر من "نكبة" ولن نهاجر لسيناء

منذ 53 دقيقة
عدد قتلى "جيش" الاحتلال ارتفع إلى 102 قتيل، منذ بداية التوغل البري في قطاع غزة

جيش الاحتلال يعلن إصابة 19 جنديا خلال 24 ساعة

منذ1 ساعة
1705685458577

المرصد الأورومتوسطي: أكثر من ألف شهيد في غزة بأسبوع

منذ2 ساعة
افكار و مواقف

الحرب تدخل منحنى جديدا

د. محمد حسين المومني |اليوم

ماذا أكثر؟

نادر رنتيسي |اليوم

الأرض ليست بخير والأسوأ قادم

خالد دلال |اليوم
ترجمات
مقاتلون حوثيون يلوحون بأسلحتهم خلال مسيرة تضامنية مع الفلسطينيين في العاصمة صنعاء،11 كانون الثاني (يناير) 2024 – (المصدر)

إيران تكسب من الغارات الجوية الأميركية على الحوثيين في اليمن‏

ترجمات |17 كانون الثاني 2024
ناشطون في ‏اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا، 29 تشرين الثاني (نوفمبر) 2023 - (المصدر)

شبح الأبارتيد عاد ليطارد إسرائيل ويجلب الأمل للفلسطينيين

ترجمات |17 كانون الثاني 2024
وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون في مجلس العموم البريطاني - (المصدر)

هل انتهكت إسرائيل القانون الدولي؟ شهادة كاميرون المراوغة

ترجمات |17 كانون الثاني 2024
مقاتل حوثي على شاطئ البحر الأحمر - (أرشيفية)

كيف أثرت هجمات الحوثيين على طرق التجارة العالمية

ترجمات |16 كانون الثاني 2024
جاءت الضربات ضد الحوثيين ردا على أسابيع من الاقتتال في البحر الأحمر – (المصدر)

الشرق الأوسط يستعد للفوضى مع تصاعد التوتر بين إيران والغرب

ترجمات |16 كانون الثاني 2024
ناشطون مناصرون للقضية الفلسطينية يطالبون بوقف تمويل إسرائيل - (أرشيفية)

ما النصر في غزة؟‏

ترجمات |15 كانون الثاني 2024
 