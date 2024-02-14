الأربعاء 14 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

ألمانيا: عملية عسكرية برفح ستؤدي لكارثة إنسانية

وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك
وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك
قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إن قيام إسرائيل بعملية عسكرية في رفح جنوبي قطاع غزة سيؤدي إلى كارثة إنسانية.-(وكالات)اضافة اعلان
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