الجمعة 08 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

أمريكا: أمام واشنطن أسابيع قبل نفاد الموارد اللازمة لمساعدة أوكرانيا

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جون كيربي

أكد منسق الاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض، جون كيربي، يوم أمس الخميس، أن واشنطن لا يمكنها تقديم أي ضمانات لكييف حول استمرار المساعدات في ضوء موقف الكونغرس.

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وقال جون كيربي، في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض إن "الولايات المتحدة أمامها عدة أسابيع، وبعدها ستستنفد الموارد اللازمة لمساعدة أوكرانيا".


وأضاف: "من الواضح أننا قلقون للغاية بشأن هذه القضية.. لا يزال أمامنا بضعة أسابيع متبقية".


وأوضح: "واشنطن غير قادرة على تقديم أي ضمانات لأوكرانيا بشأن استمرار المساعدة في ضوء موقف الكونغرس".


وأكد كيربي: "لسنا في وضع يسمح لنا بتقديم مثل هذه الوعود لأوكرانيا، بالنظر إلى الطريقة التي تسير بها الأمور في واشنطن".


ويرفض الكونغرس الموافقة على طلب الإدارة الأمريكية تخصيص أموال إضافية لمساعدة أوكرانيا، ويربط حل هذه القضية بالاتفاق على "إصلاح جذري للحدود والهجرة". وكالات 

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