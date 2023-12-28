الخميس 28 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

أمريكا تعلن عن حزمة المساعدات الأخيرة لأوكرانيا هذا العام

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وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أمس الأربعاء، إن الولايات المتحدة ستقدم ما يصل إلى 250 مليون دولار من الأسلحة والمعدات لكييف، مطالبا الكونغرس بالتصرف في أقرب وقت ممكن.

وأوضح بلينكن: "لقد كانت مساعدتنا حاسمة لدعم شركائنا الأوكرانيين.. توفر هذه الحزمة ما يصل إلى 250 مليون دولار من الأسلحة والمعدات بموجب عمليات السحب الموجهة مسبقا لأوكرانيا، كما تشمل القدرات المتوفرة في حزمة اليوم ذخائر الدفاع الجوي، ومكونات أخرى لنظام الدفاع الجوي، وذخيرة إضافية لأنظمة صواريخ المدفعية العالية الحركة، وذخائر مدفعية 155 ملم و105 ملم، وذخائر مضادة للدروع، وأكثر من 15 مليون طلقة ذخيرة".

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وأضاف: "من الضروري أن يتصرف الكونغرس بسرعة، وفي أقرب وقت ممكن، لتعزيز مصالح أمننا القومي من خلال مساعدة أوكرانيا في الدفاع عن نفسها وتأمين مستقبلها". وكالات 


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