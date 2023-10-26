الجمعة 27 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

أمريكا: نؤيد هدنة إنسانية في غزة

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قصف غزة
أعلن البيت الأبيض تأييد هدنة لمدة غير محددة للسماح بدخول المزيد من المساعدات إلى غزة ومساعدة الراغبين في الخروج الآمن من القطاع، حسب وسائل إعلام أميركية.اضافة اعلان

وقال مسؤول أميركي لشبكة "إن بي. سي نيوز"، أمس الأربعاء، إن البيت الأبيض يؤيد إعلان هدنة لمدة غير محددة للسماح بدخول المزيد من المساعدات إلى غزة ومساعدة الراغبين في الخروج الآمن من القطاع.

وأضاف المسؤول الذي لم يتم الكشف عن اسمه أن إدارة الرئيس جو بايدن "تسير على حبل مشدود، فهي تسعى للموازنة بين ضرورة دعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها بعد الهجوم المباغت الذي تعرضت له وضرورة إفساح المجال لتوصيل المساعدات الإنسانية" لغزة.

في الوقت نفسه أشار المسؤول الأميركي إلى أن البيت الأبيض يبحث مع إسرائيل "دعوته لهدنة إنسانية" مضيفا أن الإسرائيليين "يبدون استعدادا لوقف مفاوضاتهم للإفراج عن الرهائن الذين تحتجزهم حماس وإن كان لم يتم التوصل إلى قرار نهائي". ونسبت "إن.بي.سي نيوز" لمسؤولين بالإدارة الأميركية القول إنه ليس واضحا كم ستكون مدة هذه الهدنة في حالة إعلانها. وكالات 




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