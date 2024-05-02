الخميس 02 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

أمن السلطة يبرر قتل أحد عناصر "كتيبة طولكرم" برصاص قواته

مقتل أحد مقاتلي "كتيبة طولكرم" برصاص أمن السلطة
مقتل أحد مقاتلي "كتيبة طولكرم" برصاص أمن السلطة

أفادت وسائل إعلام بمقتل أحد مقاتلي "كتيبة طولكرم" التابعة لسرايا القدس برصاص عناصر الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية.
وقالت إن عضو كتيبة طولكرم قتل بعد إطلاق النار على سيارته من قبل الأجهزة الأمنية.
وقال الناطق باسم الأجهزة الأمنية طلال دويكات إن "مركبة أطلقت النار باتجاه دورية أمنية ما اضطر عناصرها للرد".

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حماس تستنكر  

 قال القيادي في حركة حــماس عبد الرحمن شديد إن استشهاد مقاوم برصاص أجهزة السلطة بطولكرم جريمة نكراء وإيغال في الدم الفلسطيني.

 

وأضاف في بيان له "ما أقدمت عليه أجهزة أمن السلطة مساء اليوم من إطلاق النار على أحد المقاومين المطاردين للاحتلال من أبناء كتيبة طولكرم واستشهاده هو عمل جبان ومدان".

"هذا العمل جريمة النكراء ويدلل بشكل واضح على تمادي هذه الأجهزة وإيغالها بالدم الفلسطيني وتجاوزها الخطوط الحمراء المتعلقة بقيم شعبنا ومحرّماته الدينية والوطنية" بحسب شديد .

وأشار إلى أن جرأة أبناء هذه الأجهزة على إطلاق النار تجاه المواطنين فضلا عن المقاومين الشرفاء الذي يطاردهم الاحتلال يطرح سؤالا وطنيا كبيرا عن الدور المنوط بهذه الأجهزة.

وبين بأن الأولى بهذه الأجهزة أن تحمي أبناء شعبها من إرهاب الاحتلال والمستوطنين الذين يستبيحون يوميا كل مدن وقرى الضفة ويرتكبون أبشع الجرائم بحق شعبنا وأرضه ومقدساته، لا أن تطارد وتقتل المقاومين الذين نذروا أنفسهم للدفاع عن شعبهم في وجه الاحتلال. 

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