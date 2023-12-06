أميركا: إسرائيل لا تبذل ما يكفي للسماح بوصول المساعدات لغزة

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر الثلاثاء إن إسرائيل لا تبذل ما يكفي للسماح بدخول المزيد من الوقود والمساعدات إلى غزة وعليها تكثيف الجهود، مضيفاً أن واشنطن تتواصل مع إسرائيل للسماح بدخول المزيد من الشاحنات.

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وقال ميلر للصحفيين: "لم يبذل ما يكفي في الوقت الحالي. مستوى المساعدات التي يجري إدخالها ليس كافياً. يجب أن يرتفع وقد أوضحنا ذلك لحكومة إسرائيل. مستوى الوقود الذي يجري إدخاله ليس كافيا. إنه بحاجة إلى الزيادة".



يأتي هذا بينما وصلت سامانثا باور رئيسة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية إلى سيناء في مصر الثلاثاء وأعلنت تقديم مساعدات إضافية بأكثر من 21 مليون دولار للشعب الفلسطيني المتضرر من الصراع بين إسرائيل وحماس. وكالات