أميركا: الهجوم الإسرائيلي في رفح "محدود"

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) الثلاثاء، أن الولايات المتحدة ما زالت تعتبر أن العملية الإسرائيلية في رفح "محدودة" وذلك بعد يومين على قصف على المدينة الواقعة في جنوب غزة أوقع عشرات الشهداء، واستدعى إدانات دولية.

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وأضاف البنتاغون ان " على إسرائيل اتخاذ كل التدابير لحماية الأبرياء".

وبين "تواصلنا مع الجيش الإسرائيلي للحصول على المزيد من المعلومات عن هجوم رفح".

وبين انه لا يوجد ما يبرر بشن هجوم بري كبير في رفح.

وقال اننا "ندين سقوط قتلى مدنيين لكننا ننتظر التحقيقات الإسرائيلية".

ورحب البنتاغون "بإعلان الجيش الإسرائيلي فتح تحقيق كامل في هجوم رفح".-(وكالات)