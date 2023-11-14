أميركا تؤيد إخلاء مستشفيات غزة عبر "طرف ثالث"

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قالت الخارجية الأميركية إنها تؤيد إخلاء مستشفيات غزة من المرضى عبر "طرف ثالث مستقل" وذلك وسط تحذيرات منظمات دولية من خطورة الوضع في المستشفيات التي باتت محاصرة بالدبابات الإسرائيلية.