الأربعاء 15 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

أميركا تؤيد إخلاء مستشفيات غزة عبر "طرف ثالث"

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مستشفى الشفاء في غزة
قالت الخارجية الأميركية إنها تؤيد إخلاء مستشفيات غزة من المرضى عبر "طرف ثالث مستقل" وذلك وسط تحذيرات منظمات دولية من خطورة الوضع في المستشفيات التي باتت محاصرة بالدبابات الإسرائيلية.اضافة اعلان
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