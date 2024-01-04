الخميس 04 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

أميركا تعلن مسؤوليتها عن ضربة العراق

254159
مسؤول أميركي: الجيش نفذ ضربة في بغداد
 أكد مسؤول أميركي أن الجيش الأميركي نفذ ضربة في بغداد، الخميس، ضد قيادي بفصيل عراقي يعتقد أنه مسؤول عن هجمات على القوات الأميركية، حسب وكالة "رويترز".اضافة اعلان

وأوضح المسؤول الذي تحدث شريطة عدم نشر اسمه، أن الضربة استهدفت سيارة في بغداد، وقياديا في حركة النجباء، من دون أن يذكر اسمه.

وقالت مصادر أمنية إن 4 على الأقل من مقاتلي حركة النجباء المتحالفة مع إيران قتلوا وأصيب 6 آخرون، في هجوم بطائرة مسيّرة استهدف مقر الفصيل شرقي بغداد.
وقالت المصادر وشهود إن صاروخين على الأقل سقطا داخل مبنى تستخدمه حركة النجباء.
وقال متحدث باسم الجماعة إن عدد القتلى ارتفع إلى 4، بعد وفاة أحد المقاتلين متأثرا بجراحه، وأكدت مصادر صحية الحصيلة.
وقالت الشرطة ومتحدث باسم الفصيل إن قائدا محليا في النجباء وأحد مساعديه قتلا في الهجوم.
واتهم المتحدث باسم الفصيل واثنين من قادة الفصائل العراقية الولايات المتحدة بتنفيذ الهجوم وهددوا بالانتقام.
وقال أبو عقيل الموسوي، القائد المحلي للفصيل العراقي: "سوف ننتقم من الأميركان ونجعلهم يندمون على ارتكاب هذا الاعتداء".
وقالت مصادر بالشرطة ومصادر من الفصيل إن الصواريخ استهدفت سيارة داخل مقر حركة النجباء، مما أسفر عن مقتل قائد محلي للفصيل وأحد مساعديه، وقتل عضوان آخران من الحركة في الهجوم.
وأظهرت مقاطع مصورة نشرتها مواقع مؤيدة للفصيل سيارة مدمرة مشتعلة، وقالت إن الهجوم استهدفها.
وقال مصدران أمنيان إن قوات الأمن العراقية انتشرت في المنطقة، ووصل فريق أمني إلى الموقع لإجراء تحقيقات أولية.
ونفذت الولايات المتحدة الشهر الماضي ضربات جوية في العراق ردا على هجوم بطائرة مسيّرة نفذه مسلحون متحالفون مع إيران أدى إلى إصابة خطيرة لجندي أميركي جعلته في حالة حرجة، وإصابة 2 آخرين.
وتعرض الجيش الأميركي بالفعل للهجوم 100 مرة على الأقل في العراق وسوريا، منذ بدأت إسرائيل هجماتها على قطاع غزة في أكتوبر الماضي، وعادة ما كانت تشن الهجمات بمزيج من الصواريخ والمسيّرات الملغومة.
وللولايات المتحدة 900 جندي في سوريا و2500 جندي في العراق، في مهمة تقول إنها تستهدف تقديم المشورة والمساعدة للقوات المحلية التي تحاول منع عودة تنظيم "داعش".
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
جيش الاحتلال الإسرائيلي

جيش الاحتلال ينسحب من مخيم نور شمس

منذأقل من دقيقة
6596963a4c59b7127c738240

"تايمز أوف إسرائيل": لا مباحثات إسرائيلية لتهجير أهالي غزة

منذ 31 دقيقة
thumbs_b_c_4357a4275cac80bc42531925d710a62d

الاحتلال يعلن عن إصابة 19 جنديا

منذ3 ساعة
6596837c4236045e3c136a09

البيت الأبيض: لم يعد لدى الولايات المتحدة أموال لدعم أوكرانيا

منذ3 ساعة
65967ddc242f7

قتيلان أحدهما قيادي عسكري في فصيل موال لإيران بـ"قصف أميركي" في بغداد

منذ3 ساعة
530016

4 شهداء وجرحى بقصف إسرائيلي على خانيونس والمغازي

منذ4 ساعة
افكار و مواقف

الأرقام هي التي تتحدث

موسى الساكت |اليوم
سلامة الدرعاوي

إدارة الدين

سلامة الدرعاوي |اليوم

باب المندب: الأثر الاقتصادي العميق

رعد التل |اليوم

ميليشيا المخدرات الأردنية

سميح المعايطة |اليوم

الاغتيالات: قنبلة عنقودية تهدد أمن العالم

مالك العثامنة |اليوم

خطة تقسيم غزة ستفشل.. ووقف العدوان بات قريبا

زيدون الحديد |اليوم
ترجمات
33ZY2EB-highres-1699145178

نحن العرب مجبرون على استنطاق مكانتنا في العالم

ترجمات | منذ21 ساعة
الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي

ما وراء عودة زيلينسكي خاوي الوفاض من المساعدات الأميركية

ترجمات | منذ21 ساعة
دمار خلفته قوات الاحتلال جراء الهجوم على غزة-(وكالات)

‏غزة، أرض مدمرة، وشعب مثكول‏

ترجمات | منذ21 ساعة
آثار الهجوم الإسرائيلي في أحد أحياء غزة - (أرشيفية)

‏"سنأتيكم بطوفان هادر": القصة التي لم ترو لهجمات 7 (أكتوبر)

ترجمات |02 كانون الثاني 2024
رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو وأعضاء من حكومته اليمينية المتطرفة - (أرشيفية)

الحكومة الحالية بقيادة نتنياهو ولدت في الخطيئة

ترجمات |02 كانون الثاني 2024
فلسطينيان يخرجان من بين أنقاض مبنى دمرته قوات الاحتلال في غزة - (أرشيفية)

‏حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية على الفلسطينيين كتقليد كولنيالي

ترجمات |27 كانون الأول 2023
 