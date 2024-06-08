 
السبت 08 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

أميركا: دمرنا 4 مسيرات وصاروخين في مناطق الحوثيين

صاروخ البحر الأحمر يمني الصنع
صاروخ البحر الأحمر يمني الصنع
أعلنت القيادة المركزية الأميركية، التي تشرف على الأنشطة العسكرية الأميركية في الشرق الأوسط، مساء الجمعة، أن القوات الأميركية دمرت 4 طائرات مسيرة وصاروخين مضادين للسفن في مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن، بحسب وكالات.اضافة اعلان

وقالت القيادة المركزية الأميركية، عبر منصة "إكس"، إن القوات الأميركية دمرت طائرة مسيرة انطلقت من منطقة خاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن صوب مضيق باب المندب، كما دمرت زورق استطلاع للحوثيين في البحر الأحمر.

وأضافت أن الحوثيين أطلقوا 4 صواريخ باليستية مضادة للسفن من مناطق يسيطرون عليها في اليمن فوق البحر الأحمر، ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار.

ومنذ 19 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، شنّ الحوثيون عشرات الهجمات بالصواريخ والمسيّرات على سفن تجارية في البحر الأحمر وبحر العرب، يعتبرون أنها مرتبطة بالاحتلال أو متجهة إلى موانئه.

وتقود واشنطن تحالفًا بحريًا دوليًا بهدف "حماية" الملاحة البحرية في هذه المنطقة الاستراتيجية، التي تمرّ عبرها 12% من التجارة العالمية.
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