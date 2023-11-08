أميركا: لا نؤيد نقل الفلسطينيين إلى خارج قطاع غزة

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أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، معارضة واشنطن للنقل القسري للفلسطينيين إلى خارج قطاع غزة.وقال نائب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، فيدانت باتيل، خلال مؤتمر صحفي، إن "الولايات المتحدة لا تؤيد بأي شكل من الأشكال نقل الفلسطينيين إلى خارج قطاع غزة".وتابع: "هذه ليست السياسة التي نتمسك بها، ونحن لا ندرس ذلك".