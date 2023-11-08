الأربعاء 08 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

أميركا: لا نؤيد نقل الفلسطينيين إلى خارج قطاع غزة

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سكان غزة
أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، معارضة واشنطن للنقل القسري للفلسطينيين إلى خارج قطاع غزة.

وقال نائب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، فيدانت باتيل، خلال مؤتمر صحفي، إن "الولايات المتحدة لا تؤيد بأي شكل من الأشكال نقل الفلسطينيين إلى خارج قطاع غزة".اضافة اعلان

وتابع: "هذه ليست السياسة التي نتمسك بها، ونحن لا ندرس ذلك".
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