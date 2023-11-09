أميركيون يبدأون تلمس الحقيقة بعدما أزالت غزة عصابة صهيونية أعمت عيونهم لعقود

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الولايات المتحدة - "يا أهل غزة، لقد انتصرتم، يا من تعيشون داخل معسكر اعتقال، لقد أحدثتم ثورة داخل الولايات المتحدة"، بهذه الكلمات صدح المواطن الأميركي مايك باردويل على حسابه بمنصة تيك توك، معبرا عن سخطه من دعم إدارة بلاده لاستمرار المجازر في غزة.باردويل، الذي لا يكاد يبث مقطع فيديو على صفحته إلا وقبعة راعي البقر "الكاوبوي" تعلو رأسه يتوسطها رمز الثور الأميركي الشهير حرص على أن يخاطب أهل غزة كما لم يخاطبها أميركي في السابق قائلا "أميركا لن تعود أبدا كما كانت من قبل، أعدكم بذلك، لقد غيرتم أميركا، أستطيع أن أرى ذلك".وما يلبث مايك أن يشرح بأن نجاح "ثورة غزة" يتجلى في أنها بدأت تكشف للأميركيين حقائق لطالما أخفيت عنهم، حيث ظل الإعلام الأميركي والغربي يظهر الفلسطينيين في صورة الوحوش التي تهاجم "الإسرائيليين الطيبين"، وهي صورة ترسخت لعقود طويلة، وصنعت رأيا عاما يسير باتجاه واحد.وتغيير ما ترسخ لعقود من أفكار وسياسيات يؤكد مايك أنه تطلب ثمنا باهظا من دماء أهل غزة، لكنها لن تذهب هدرا "لقد غيرتم العالم، ودفعتم ثمنا باهظا لأجل ذلك، العالم يدين لكم بذلك، الأميركيون يدينون لكم بذلك، لقد حررتم الولايات المتحدة، إننا نستطيع أن نرى الآن".وضع يشرحه الكهل الأميركي صاحب حساب "كوين ذي إسكيمو" على تيك توك قائلا "لقد خسرت إسرائيل ومعها الولايات المتحدة الأميركية هذه الحرب فعلا"، ويوضح بأنه هو شخصيا كان يؤمن قبل اندلاع الحرب على غزة بأن "إسرائيل هي الكائن الطيب" المحاط بـ"مجموعة من الإرهابيين في الضفة وغزة الذين يريدون القضاء على اليهود"، لكن كل شيء تغير الآن "فنحن نتعلم الشيء الكثير من خلال ما يجري".ويتابع بأن المتحكمين في الإعلام سيطروا على عقول الأميركيين لفترة طويلة، والآن كل شيء تغير مع ثورة التواصل الاجتماعي "لقد أصبح بإمكاننا أن نرى حقائق مغايرة، ونذهب ونبحث ونكون رأينا الخاص، ونحاسب ونتابع الآخرين".وسخر كوين من أن الشيء الوحيد الذي يجمع عليه الديمقراطيون والجمهوريون والإعلام في أميركا هو دعم إسرائيل، حيث لا يختلف أحد منهم بشأن ضرورة دعمها بكل ما تريده.إجماع تعرف النائبة الأميركية الوحيدة من أصل فلسطيني رشيدة طليب خطورة الخروج عليه، حيث صوت مجلس النواب الأميركي -جمهوريون ومعهم 22 ديمقراطيا- مؤخرا لصالح "توجيه اللوم" لها بسبب تعليقات أدلت بها عن حرب إسرائيل على غزة التي أدت حتى الآن إلى سقوط آلاف الشهداء، جلهم من الأطفال والنساء، إلى جانب آلاف الجرحى ومبتوري الأطراف والمفقودين."لكن الآن الوضع سيتغير، يقول كوين ذي إيسكيمو، لأن الرجال البيض في أميركا سيتحدثون عن الفلسطينيين"، وسيتخذون ما يلزم لتحقيق العدالة، ويتابع "ربما يقول قائل إنني مجرد شخص لكن أؤكد لكم أن هناك كثيرين غيري يتبنون الآن نفس الموقف".من ضمن هؤلاء الشابة الأميركية أماندا أيزنهاور (24) التي أتت من فرجينيا لتشارك مظاهرة كبرى في واشنطن ضد الحرب على غزة، والتي قالت أن "السماح بإزهاق هذا العدد الكبير من الأرواح البريئة أمر مرفوض، ولا نستطيع اعتبار ذلك نزاعا متكافئا، مضيفة "إنها وصمة تصيب تاريخنا ولا يمكنني القبول كمواطنة أن تمول الضرائب التي أدفعها هذا الأمر".وشارك عشرات الآلاف في مظاهرة حاشدة بواشنطن في الخامس من الشهر الحالي مطالبين بوقف الحرب الإسرائيلية على غزة، ومنددين بالسياسات الداعمة لإسرائيل وبدور الرئيس جو بايدن الذي وصفه متظاهرون بأنه "شريك في الإبادة".كما بدأ سياسيون أميركيون ينتقدون إسرائيل، وأحدهم جيم موران الذي قال إنه من غير المقبول استخدام حق الدفاع عن النفس كذريعة لقتل آلاف الفلسطينيين جلهم أطفال فقط لأنهم فلسطينيون، بينما بايدن يطالب الكونغرس بمزيد من الدعم لإسرائيل.وحذرت مجلة فورين بوليسي مؤخرا من أن نذر عاصفة قادمة تتجمع في سماء وزارة الخارجية الأميركية، حيث أبدى العديد من الدبلوماسيين غضبهم وصدمتهم ويأسهم مما اعتبروه "شيكا على بياض" منحته الولايات المتحدة لإسرائيل لكي تشن عملية عسكرية واسعة النطاق في غزة بتكلفة إنسانية باهظة يدفعها المدنيون الفلسطينيون في القطاع المحاصر.كما انتقدت لارا فريدمان -رئيسة مؤسسة "سلام الشرق الأوسط" التي تقول إنها تعمل على ضمان مستقبل عادل وآمن وسلمي للفلسطينيين والإسرائيليين- تقديم بايدن "شيكا على بياض" لإسرائيل لتفعل ما تريد بقطاع غزة وسكانه، دون اكتراث لأي أبعاد قانونية أو أخلاقية أو إنسانية.وطرد المشجعون واللاعبين في نادي إيغلز في فيلادلفيا واتحاد كرة القدم الأميركي جورج نوركروس رجل الأعمال الأميركي في ولاية نيوجيرسي المعروف بتأييده الشديد لإسرائيل من مباراة في دوري كرة القدم من مقصورته الخاصة في الملعب خلال مباراة بين إيغلز ودالاس كاوبويز قبل أيام بعد أن رفع لافتة تجمع بين العلمين الأميركي والإسرائيلي.33 مجموعة طلابية أميركية من جامعة هارفارد التي توصف بأنها محضن للنخب في أميركا صنعت الحدث قبل أيام عندما أصدرت بيانا مشتركا للتضامن مع فلسطين، حمل "النظام الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن كل أعمال العنف الجارية" بسبب ما فعله خلال السنوات الماضية.وفي جامعة كولومبيا الأميركية، وقبل نحو أسبوع، قاطع نحو 30 طالبا ندوة المرشحة السابقة للرئاسة هيلاري كلينتون احتجاجا على فضح الجامعة للطلاب الذين أعلنوا رفضهم للمجازر بغزة، بعد إظهار صورهم على شاشات فيديو بشاحنات شوهدت بالقرب من الحي الجامعي ومعها عبارة "هؤلاء أبرز معادي السامية في جامعة كولومبيا"‫.‬صاحب حساب "ديت رايت ستاف"، ظهر في مقطع فيديو قصير- مخالفا ما درج على نشره على حسابه من مواضيع محلية خفيفة بتيك توك- يخاطب المواطن الأميركي ساخرا "لا تنس دفع ضرائبك هذا العام، إسرائيل وأوكرانيا يعتمدان عليها".وظهر في مقطع آخر يقول إن الطلاب الأميركيين يعتقدون أنهم سيحصلون على الإعفاء من قروض الدراسة الجامعية الخاص بهم (كان بايدن قد وعدهم به)، لكن يبدو أن ما سيحصلون عليه هو التجنيد للمشاركة في حرب عالمية ثالثة، وختم المقطع بالقول "كونوا حذرين خلال اختياركم لمن ستصوتون له".التصويت والضرائب إذن هي كلمة السر في التغيير الذي يتحدث عنه الأميركيون الغاضبون من الحرب على غزة، ومن استمرار الدعم الرسمي الأميركي اللامحدود لإسرائيل.وضع جعل الكهل الأميركي الساخط "كوين ذي إسكيمو" يصرح "نحن نعطيهم المليارات من ضرائبنا لتمويل قنابلهم وأسلحتهم"، لكنه توعدهم قائلا "ستجف منابع تلك الملايير الأميركية المتجهة لإسرائيل، لن نصوت لمن يدعمهم".وأفادت مجلة نيوزويك بأن بايدن يواجه ثورة شبابية تدين بشدة دعم الولايات المتحدة غير المشروط لإسرائيل في حربها على غزة، حيث بعثت مجموعات عديدة من الناخبين الشباب برسالة إليه تحذره من أن النهج المستمر الذي تتبعه إدارته تجاه الحرب في الشرق الأوسط قد يحكم على فرص إعادة انتخابه بالفشل.وكشف تقرير أميركي عن تحول في رؤية الأجيال الصاعدة في الولايات المتحدة تجاه القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي كان لها دور كبير في هذا التحول، حيث غيرت الطريقة التي ينظر بها الجميع للأحداث وكيف يتلقون الأخبار.ووفقا لاستطلاع مركز بيو للأبحاث الذي أجري في آذار (مارس) الماضي، فإن 61 % من الشباب الأميركيين تحت 30 عاما يمتلكون نظرة إيجابية نحو الشعب الفلسطيني، وتنتشر هذه النسبة بشكل أكبر بين الديمقراطيين.-(وكالات)