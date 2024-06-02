أمير الكويت يعين صباح خالد الصباح وليا للعهد

أصدر أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، اليوم الأحد، أمرا أميريا بتعيين الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح وليا للعهد، بعدما صدر أمس السبت أمر بتزكيته.

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وجاء في نص الأمر الأميري أنه "بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 4 لسنة 1964 في شأن توارث الإمارة، وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 15 إبريل 2024 بتعيين رئيس مجلس الوزراء، وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 مايو 2024، وعلى المرسوم رقم 73 الصادر بتاريخ 12 مايو 2024 بتشكيل الوزارة، وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 يونيو 2024 بتزكية ولي العهد، وبعد مبايعة مجلس الوزراء، يعين الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح وليا للعهد".



وعقب صدور الأمر، استقبل أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح بقصر السيف صباح اليوم ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح لأداء اليمين الدستورية.



وبينما هنأ أمير الكويت ولي عهده، قال الشيخ صباح "أعاهدكم بأن أكون متفانيا بخدمة وطني أمينا على مصالحه محافظا على أمنه واستقراره راعيا لقيمه وأصالته ووحدته مجتهدا في رفعته وتقدمه ملتزما بتعاليم ديننا الإسلامي الحنيف ومتمسكا بثوابتنا الوطنية الراسخة.



وحضر مراسم أداء القسم سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وكبار المسؤولين بالدولة.

